Mens regeringen og Socialdemokratiet tirsdag formiddag forberedte sig til forhandlingerne om indvandrerbørnenes daginstitutionsskæbne, så var området omkring Nørrebro Station overbefolket af dem, det hele handler om: Indvandrerfamilier med småbørn.

BT tog derud for at få en kommentar til Socialdemokratiets forslag om at tvinge indvandrerbørn i daginstitution ved at skrive dem op automatisk, når de bliver 6 måneder. Det lykkedes imidlertid kun at få en enkelt person til at udtale sig, og det var på betingelse af at være anonym.

»Mine egne børn har gået i vuggestue og børnehave, for det, syntes jeg, var bedst for dem. De skal møde andre børn. Men jeg mener ikke, at man skal straffes for at holde sine børn hjemme. Man bør bare oplyse om, hvorfor det er godt for børnene at komme ud blandt andre,« sagde en kvinde med to børn i teenagealderen.

Der var ellers stor aktivitet ved Føtex’ indgangsparti ud mod Nørrebrogade i går kl 12:30. Ud over en Hus Forbi-sælger, så prydede kvinder med barne- og klapvogne området. Det samme gjorde et utal af mænd med topmave og alt for lavtaljede shorts. De stod under togbroen og solgte 15 år gammel elektronik. De fleste af samtalerne foregik på arabisk. Et vaskeægte mellemøsteligt krejlermarked lige på grænsen mellem København N og København NV.

Mændene forhandlede, mens kvinderne handlede. Mændene passede biksen, mens kvinderne passede børnene.

Efter en spadseretur rundt i området forbi legepladsen ved Mjølnerparken, Nørrebroparken og ud forbi Nordvests grønthandlere op ad Frederikssundvej var der stadig ingen andre end den anonyme kvinde, der ville give deres mening til kende. Enten ville de ikke udtale sig offentligt, eller også forstod de ikke spørgsmålet, der blev stillet på dansk.

Den barriere, sproget, er et af Socialdemokratiets hovedargumenter, når de foreslår at tvinge børn i vuggestue.

»Sproget er hele fundamentet i det her. Vi ved, at de børn, som ikke får dansk ind med modermælken, får sværere ved at lære de ting, som andre børn har lettere ved at lære, når de komemr i skole. Skal man give de børn en fair chance, så skal man sørge for, at de kommer i institution,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil, der er Socialdemokratiets social- og børneordfører.

Efter nogle timer på Nørrebro og godt 30 samtaler var det tydelige billede ellers, at de, som var til at tale med og gav svar på BT's spørgsmål, fik oversat spørgsmålet og svaret af deres børn. De fleste af dem teenagere, men også unge børn, der var på vej ud at handle med forældrene efter en dag i grundskolen.