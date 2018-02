Når Socialdemokratiet vil have regler for svinekød og bleskift i daginstitutionerne, prøver partiet at løse et problem, der ikke eksisterer i den virkelige verden.

Det siger Liberal Alliances udlændingeordfører Laura Lindahl om Socialdemokratiets seneste udmelding.

Socialdemokratiet vil gøre op med en række religiøse særkrav, som partiet oplever som et problem ude i daginstitutionerne. Partiet opfordrer derfor kommunerne til at fastlægge regler for pædagoger og ledere, der dikterer, om der må serveres svinekød eller afholdes jul.

Men hvor stort et problem de religiøse særkrav er, det kan Socialdemokratiets udlændingeordfører ikke sige noget om.

»Jeg har ikke nogen opgørelse over, hvor mange steder diskussionerne opstår. Men på baggrund af de henvendelser jeg selv får fra borgere og ansatte, vil jeg vurdere, at diskussionerne opstår oftere på Vestegnen end i Ikast,« siger Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiet har ikke i sinde at lave lovgivning på området, men vil blot opfordre de enkelte kommuner til at fastlægge en politik, der hvor der er behov for det. Og det kan der være nogle steder, fastslår Mattias Tesfaye.

»Mange kommuner har i forvejen vedtaget politik omkring økologisk mad og hensynet til allergikere og vegetarer. Vi synes, det er ligeså naturligt, at kommunalpolitikere forholder sig til, hvordan institutionerne imødekommer religiøse hensyn uden at underkaste sig religiøse krav,« siger Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiets opfordring bakkes op af Venstre. Dansk Folkeparti er ligeledes positivt stemt over for mere politisk styring på området, men udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at man bør gå et skridt videre.

»Mener man det, så bør det komme fra borgen. Det ville være fint, hvis de enkelte institutioner eller kommunerne kunne håndtere det, men det kan de ikke,« siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen tror dog ikke, at opfordringen vil blive til reel politik ude i kommunerne.

»Vi har mange gode DF'ere, der har foreslået lignende ude i kommunerne, men der sidder Socialdemokratiet og stemmer imod. Når man kradser lidt i overfladen, så er der ingenting i det,« siger Martin Henriksen.

Socialdemokratiets opfordring mødes også af kritik hos regeringspartiet Liberal Alliance. Partiets udlændingeordfører Laura Lindahl mener, at der skal mere lokal medbestemmelse, ikke politisk styring.

»Det her er et symbolpolitisk forslag, der skal få Socialdemokratiet til at se handlekraftige ud. Det er altså ikke problemer, der eksisterer ude i den virkelige verden. Er der en institution, der har en udfordring, så skal det løses lokalt. Det her viser bare, at Socialdemokratiets tillid ligger på et meget lille sted,« siger Laura Lindahl.