Journalist og studievært Anders Agger, der senest er kendt for DR1-serien 'Indefra med Anders Agger', giver nu sit besyv med i debatten om fremtiden for hans arbejdsplads, DR.

Det sker i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

'At være ansat på DR er – for tiden – som at opleve ens forældre blive bagtalt. Det gør ondt. Uanset hvor præcise pointerne kan være. Jeg har været der i mange år – i den der statsradiofoni. Og har såmænd fuld forståelse for indvendinger mod flyvende heste, fratrædelsesgodtgørelser – og en del andre af de andre møgsager, der har ramt DR,' skriver han.

Indlægget kommer i kølvandet på, at flere medieordførere på Christiansborg som optakt til de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig har varslet, at der skal skæres på DRs 3,7 miliarder kroner store budget. Dansk Folkeparti har meldt ud, at partiet vil skære 25 procent af budgettet, mens regeringen vil 'nøjes' med at barbere 12,5 procent af budgettet væk. Det kan blandt andet koste populære programmer som 'Mads og Monopolet' livet, konstaterer DR selv.

Det går heller ikke for godt med uafhængigheden, mener Anders Agger, som ser sagen om den satiriske julekalender 'Jul i republikken', der blev droppet i sidste øjeblik, som et beklageligt eksempel på, at politikerne ikke bare 'lægger kridtstregerne', men at de også går langt ind i diskussioner om indholdet i DRs programmer. En tendens, han finder ubehagelig.

Og alligevel savner han at få at vide, hvad det er, politikerne ikke vil have DR til at lave. Der var i august sidste år enighed på tværs af fløjene i Folketinget om, at det var godt, at DR her i foråret sender fredagsunderholdningsprogrammet X Factor for sidste gang.

»Jeg har været en af dem, der ikke synes at X Factor er public service, og at det ligeså godt kunne sendes på en kommerciel kanal. DR burde i højere grad fokusere på det, jeg kalder kerne Public Service. Det er dokumentarer, nyheder og debatprogrammer med danskproduceret indhold, så jeg græder ikke over DR stopper med X factor,« lød det dengang fra Venstres medieordfører Britt Bager.

Fra næste år overtages det udskældte, men enormt populære program af TV 2, der dog også er underlagt public service-forpligtelser, men som tjener sine penge selv via reklamer og abonnementsbetalinger.

Anders Agger mener, DR skal producere alt det indhold, som danskerne ikke aner, de gerne vil have. Både bredt og smalt - og midtimellem, og både på tv og på nettet.

Men DR har også brug for tæv og irettesættelser indimellem, skriver han og nævner byggeriet af Koncerthuset i DR Byen, der blev 1,6 milliarder kroner dyrere end budgetteret, og værtskabet for Eurovision Song Contest på Refshaleøen i 2014, der løb op i 334 millioner kroner - hvilket var cirka 77 millioner over budget. I Eurovision-sagen slap DR dog for kritik.

Det nye medieforlig, der blandt andet udstikker rammerne for DRs økonomi, skal træde i kraft 1. januar 2019 og løber fire år frem.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en opfølgende kommentar fra Anders Agger.

BT arbejder på at få en kommentar fra DRs tillidsmand Henrik Vilmar.