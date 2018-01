Slut med gratis parkering om søndagen. Og højere priser også på hverdage.

Det kan snart blive til virkelighed for de aarhusianske bilister, skriver Århus Stiftstidende.

Aarhus Byråd diskuterer i disse dage et forslag fra Teknik og Miljø, som, hvis det bliver gennemført, betyder, at bilister fremover skal punge ud med fem kroner i timen for at parkere på gaden om søndagen.

Til gengæld vil det fortsat være gratis at parkere i de kommunale p-huse og anlæg. Aarhus Kommunes teknikrådmand Kristian Würtz (S) har tidligere forklaret til Århus Stiftstidende, at formålet med de nye regler er, at få folk, som ikke bor i Aarhus til at bruge parkeringshusene, fordi beboerne i Aarhus Midtby ofte har svært ved at finde en ledig parkeringsplads på gaden i nærheden af deres bopæl.

Det er ikke kun om søndagen, Teknik og Miljø lægger på til højere priser. På hverdage koster den første times parkering i dag 12 kroner. Fremover skal der være en fast pris på 22 kroner i timen på hverdage i tidsrummet 9-19.

Teknik og Miljø regner med, at de forhøjede priser vil give Aarhus Kommune 21 millioner kroner ekstra om året i i p-indtægter.

I landets største kommune, København, der i 2016 havde indtægter fra parkering på 382 millioner kroner, har man ingen planer om at opkræve betaling for tidsrummet lørdag klokken 17 til mandag klokken 8. Her vil københavnerne og byens gæster fortsat kunne parkere gratis over hele byen, oplyser teknik- og miljøforvaltningen i en mail til BT.