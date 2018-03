Ved du noget om sagen, eller kender du til lignende sager, så vil BT meget gerne høre fra dig på Facebook eller på mbra@bt.dk.

Siden det kom frem, at regionspolitikeren Thomas Hav fra Nordjylland har skrevet krænkende beskeder til en kvinde, er hans nu tidligere parti blevet kontaktet af flere andre kvinder, der også har følt sig krænket af ham.

Det har fået partiet til at tilbyde kvinderne telefonisk rådgivning.

Det skriver TV 2/Nord.

»Vi har konstateret – desværre - at det ikke har været en enlig sag. Der er andre, der føler, at de har oplevet en upassende adfærd. Hvis man har behov for at snakke om det, så lytter vi gerne i forhold til de oplevelser, de måtte have haft,« lyder det fra Socialdemokratiets partisekretær Jan Juul Christensen.

Dermed er det altså ikke kun Jasmine Søgaard fra Aarhus, der er blevet forulempet af den forhenværende socialdemokrat. Hun fremlagde i januar en Messenger-samtale, hvor Thomas Hav kalder hende 'tæve', hvilket rystede hende.

»Jeg blev rigtig vred over, at han kalder mig tæve, og at han ville have, at jeg skulle skrive til ham, at jeg ville være hans tæve. Jeg kan ikke se det som andet end at være yderst krænkende sprogbrug, og det er fuldstændig utilstedeligt,« sagde hun dengang til BT.

Socialdemokratiets partisekretær melder om, at fem-seks kvinder har henvendt sig sidenhen. Der er ikke kun tale om nordjyske kvinder, fortæller han til TV 2/Nord. Fælles for krænkelserne er, at der er tale om upassende sprogbrug. Ingen af kvinderne har været udsat for fysiske overgreb.

Selv har Thomas Hav tidligere skrevet i en udtalelse til BT, at hans 'måde at kontakte kvinder på har været uelegant' og at 'man kan sikkert finde andre citater, hvor jeg går til eller over grænsen'. Thomas Hav ønskede dengang ikke at komme nærmere ind på, hvorvidt han frygter, at andre kvinder offentliggør andre belastende korrespondancer.

Thomas Hav forlod Socialdemokratiet umiddelbart efter afsløringen og er i dag løsgænger i regionsrådet.

Det er en ganske fåmælt Thomas Hav, som BT fanger på telefonen mandag formiddag.

»Jeg har ikke flere kommentarer til det. Jeg har sagt, hvad der skal siges i den sag,« lyder det fra politikeren.