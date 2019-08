Først kom der én klapsalve. Så lød der én til, og da de fremmødte journalister havde stået foran Venstres gruppeværelse i to timer, havde der i alt lydt fem høje klapsalver.

Men særligt én person må have siddet med en noget speciel grimasse, mens partifællerne klappede lystigt.

Inger Støjberg.

Hun har i mange år været nævnt som den mest oplagte konkurrent til Kristian Jensen om formandsskabet i Venstre, og i november 2018 kaldte politisk kommentator Jarl Cordua det en »magtdemonstration«, da hun til Venstres landsmøde ikke ville afvise at blive partiets nye formand.

Men da døren til Venstres gruppeværelse mandag eftermiddag gik op, strøg Inger Støjberg ikke over til de fremmødte journalister, der ventede på at tage imod den nye Venstre-ledelse.

Nej, med hastige skridt drejede den tidligere integrationsminister til venstre og forlod stedet.

I stedet kunne Lars Løkke Rasmussen kort tid efter præsentere Kristian Jensen som ny gruppeformand, Jakob Ellemann-Jensen som ny politisk ordfører og Sophie Løhde som ny næstformand i folketingsgruppen.

Op til mødet gik rygterne ellers på, at Inger Støjberg ville stille op som næstformand i folketingsgruppen, men hvis hun har gjort det, står det altså klart, at hun tabte kampen til sin kvindelige partifælle.

»Jeg tror ikke, at Inger Støjberg er særlig tilfreds med det her. Det er nok derfor, at hun forlod gruppeværelset så hurtigt,« sagde Jarl Cordua kort efter mødet til B.T.

Der skulle heller ikke gå mere end et par timer, før Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis leder, kommenterede på, at der manglede ét bestemt navn i Venstres ledelse.

'Hvad skete lige der? Venstre vrager Inger Støjberg til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det selvsagt bekymring!,' skrev han på Twitter mandag aften.

Da B.T. efter mødet listede rundt på Christiansborgs bonede gulve, var Inger Støjberg ingen steder at finde, og flere af hendes partifæller afslog også at sætte ord på, hvad der helt præcist skete under gruppemødet.

De ville dog gerne alle over for B.T. beklage sig over, at der til mødet - som varede to timer i stedet for en time som planlagt - ikke var hverken vand eller kaffe før helt til sidst.

Men måske mødet netop trak så meget ud, fordi der ikke var enighed om, hvem der skulle bestride posten som næstformand i folketingsgruppen.

Til gengæld var der - i hvert fald på ydersiden - smil at spore hos Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen, der altså fik de to magtfulde roller som henholdsvis gruppeformand og politisk ordfører.

Netop Kristian Jensens rolle havde der ellers været mange gisninger om før mødet.

Ville det betændte forhold mellem ham og Lars Løkke betyde, at han ville blive skubbet ud af den tidligere statsminister?

Det blev ikke tilfældet, og i stedet kunne Lars Løkke efter mødet understrege, at han var glad for, at Kristian Jensen vil påtage sig rollen som gruppeformand.

»Det er meget vigtigt. Jeg er glad for, at Kristian har mod på opgaven - han har haft den før,« sagde den tidligere statsminister foran gruppeværelset.

Venstres ordførerskaber vil blive uddelt ved partiets sommergruppemøde, der finder sted på torsdag og fredag.