Hverken Folketinget eller befolkningen må få noget at vide om tidsplanen for de 10 kritiserede embedsmænds skæbne.

I et svar til Folketinget på et spørgsmål fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, afviser skatteminister Jeppe Bruus nu blankt at fortælle noget som helst om, hvad planen for afgørelserne i sagerne om de 10 embedsmænd er.

Embedsmændene – som blandt andet omfatter Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og rigspolitidirektør Thorkild Fogde – modtog alle særdeles hård kritik i Minkkommissionens rapport.

Lige nu behandles deres sager i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der formelt hører under Skatteministeriet.

Statsminister Mette Frederiksen (S), ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag den 9. december 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag den 9. december 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. kunne torsdag fortælle, at konsekvenserne for kritiserede embedsfolk efter minkrapport ser ud til at trække i langdrag.

Men hverken en såkaldt procesplan eller andre overvejelser om sagen, som Medarbejder- og Kompetencestyrelse har lavet, må offentligheden altså få nogen former for indblik i.

Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark og ekstern lektor i offentlig ret på Københavns Universitet, kan ikke se nogle grunde til at mørklægge processen på den måde, som både den ansvarlige styrelse og minister gør.

»Man er i gang med at mistænkeliggøre hele processen, fordi man nægter at sige noget som helst. Jeg har ingen grund til at tro, at de ansatte (i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, red.) ikke gør deres arbejde fuldstændigt, som de skal. Det er nogle af de dygtigste jurister på deres område,« siger Jesper Olsen.

Her er de 10 embedsmænd 10 embedsmænd har ifølge Minkkommissionen gjort sig skyldige i grov tjenesteforseelser i en grad undervejs i minkforløbet, at der kan åbnes tjenestemandssager imod dem. Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet.

Johan Legarth, departementschef i Justitsministeriet

Anne-Mette Lyhne Jensen, afdelingschef i Justitsministeriet

Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet

Tejs Binderup, afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet

Paolo Drostby, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet

Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen

Thorkild Fogde, rigspolitichef

Uffe Stormly, politiinspektør i Rigspolitiet

Birgitte Buch, politiassessor og juridisk sektionsleder hos Rigspolitiet

Selvom der kan være personalemæssige forhold, som styrelsen efter reglerne ikke må oplyse om, vil der ifølge Jesper Olsen være meget store fordele for tilliden til processen, at der var bare en smule åbenhed overfor offentligheden.

»Der burde ikke være noget til hinder for, at man eksempelvis kunne fortælle bare lidt om, hvad tidsplanen er for arbejdet. Det kan godt være, det vil være generende for deres kommunikation, men det vil ikke være et sagligt hensyn for dem,« siger han.

Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Jesper Olsen er der flere forhold i sagen om de 10 embedsmænd, der gør, at det er vigtigt, at den bliver afsluttet inden et folketingsvalg.

Et af de forhold er Statsministeriets magtfulde og stærkt kritiserede departementschef Barbara Bertelsen.

»Efter valget har Statsministeriets departementschef traditionelt rolle som rådgiver i forhold om regeringsdannelsen. Her fungerer det ganske enkelt ikke at have en departementschef siddende, der personligt har noget på spil. Det har Barbara Bertelsen, fordi den, der bliver statsminister, vil være den, der i sidste ende skal afgøre hendes skæbne,« siger Jesper Olsen.

Statsministeriet meldte i midten af juli ud, at så længe Barbara Bertelsen har sin egen personalesag kørende i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, er hun inhabil, når der, som det er tilfældet netop nu, skal ansættes en ny direktør i styrelsen.