»Jeg har allerede svaret på det spørgsmål«

»Det kommer jeg ikke til at gå ind i«

Statsministeren bliver tavs, når snakken falder på den kritik, som regeringen har fået for sin ageren i evakueringen af danskere fra Kabul.

Mandag havde Statsministeriet indkaldt til pressemøde om coronasituationen. Men da et par medier, heriblandt B.T., spurgte ind til situationen i Afghanistan, blev statsministeren ordknap og afvæbnende.

Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) afholder pressemøde om Afghanistan i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 18. august 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) afholder pressemøde om Afghanistan i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 18. august 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

B.T. har afdækket, at udenrigsminister Jeppe Kofod allerede om morgenen forrige fredag ringede til medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn for at orientere dem om, at den danske ambassade i Kabul skulle rømmes, og at situationen var på bristepunktet.

Samme aften tog Mette Frederiksen til koncert i Odense, hvor hun postede et billede af hende selv i festligt selskab med forsvarsminister Trine Bramsen og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Mette Frederiksen, var du fredag – inden du tog til koncert – informeret om, at situationen i Kabul var så alvorlig og faretruende, som man på det tidspunkt vurderede i Udenrigsministeriet?

»Jeg kommer ikke på noget tidspunkt, mens jeg er statsminister, til at kommentere på efterretningsarbejde, eller hvornår informationer tilgår mig,« svarede Mette Frederiksen.

»Men jeg kan derudover oplyse, at evakueringen, som foregår under ekstremt vanskelige vilkår, er gået godt. Og vi er også i en situation, hvor vi er kommet længere, end vi havde turde håbe på,« sagde hun.

På nuværende tidspunkt har Danmark evakureret cirka 650 danskere og afghanere, som har arbejdet for Danmark. Forventningen er, at de sidste pårørende bliver evakueret i løbet af nogle dage.

Men da Taliban bestormede Kabul i forrige weekend, havde forsvarsminister Trine Bramsen travlt med at spise frokost ved en nordsjællandsk golfklub, være til koncert med statsministeren og besøge Ærø for at tale om sæler.

Flere af begivenhederne blev delt på sociale medier.

Mette Frederiksen, når du nu ser tilbage på situationens alvor, synes du så, at regeringens signaler på sociale medier var professionelle i forrige weekend?

»Regeringen løser sin opgave. Det gør den, hvad angår covid-19, og det gør den, når det gælder Afghanistan,« svarede statsministeren og tilføjede, at de vanskelige vilkår, som regeringen og Forsvaret opererer under, ikke har været afspejlet i pressens dækning.

Det lykkes ikke at få Mette Frederiksen til at forholde sig mere konkret til spørgsmålene.

Forsvarsministeren Trine Bramsen har ligeledes været tavs på trods af de hårde beskyldninger. Igen og igen har hun sendt et nogenlunde enslydende skriftligt svar til pressen.

»Som jeg tidligere har sagt, kan jeg bekræfte, at jeg har deltaget i alle politiske beslutninger og fysisk deltaget i alle politiske møder over weekenden vedrørende Forsvarets opgaver. Jeg har ikke yderligere at tilføje,« skrev hun lørdag til B.T.