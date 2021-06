Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) sent tirsdag aften i Finansministeriet.

Han siger, at der er tale om et større løft til kommunernes økonomi, end man har set de seneste ti år tilsammen.

- Der er altså tale om, at vi går ind og prioriterer velfærden, siger Nicolai Wammen.

KL-formand Jacob Bundsgaard (S) er ikke helt tilfreds, fordi den store post socialområdet under servicerammen ikke har fået tilført den økonomi, som KL havde håbet på.

- Det er klart, det er regeringen, der definerer den økonomiske politik. Og der må vi anerkende, at der ikke er et tilstrækkeligt stort råderum i dansk økonomi i øjeblikket, til at der blev råd til det løft, vi havde håbet på, siger Bundsgaard.

