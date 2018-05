Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) efterlyser en mere langsigtet løsning på den kommunale udligning.

København. Formanden for Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), er ikke ubetinget begejstret for den milliard-håndsrækning, som finansminister Kristian Jensen (V) står klar med.

For selv om pengene - næsten 1,1 milliarder kroner - falder på et tørt sted, er der knyttet betingelser til, som formanden har svært ved at acceptere.

Det gælder særligt kravet om, at kommunerne, der modtager tilskuddet, bliver straffet økonomisk, hvis de overskrider deres anlægsbudgetter.

Det siger han forud for dagens økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

- Vi kan ikke acceptere og ønsker under ingen omstændigheder en begrænsning på anlægsbudgettet.

- Det er et folketingsanliggende, som hører hjemme i en budgetlov, og ikke noget, der skal forhandles mellem regeringen og KL, siger Bundsgaard.

Han påpeger også, at pengene ikke matcher de 3,5 milliarder i finansieringstilskud, som kommunerne hidtil har fået hvert år.

Baggrunden for den ekstraordinære bevilling er regeringens mislykkede arbejde med at skrue en ny udligningsordning sammen.

Det lykkedes ikke at finde et bredt flertal for en ny model, der sender penge fra de mindst belastede til de hårdest belastede kommuner.

Og dermed er det egentlige problem ikke løst med en overgangsordning, påpeger Ole Bondo Christensen (S), der er borgmester i Furesø Kommune.

Her har man ellers udsigt til et ekstra tilskud til kommunekassen på 24,5 millioner næste år.

- Det giver selvfølgelig lidt luft, at vi ikke næste år og næste år igen skal ud at finde besparelser i den størrelsesorden, der ellers var lagt op til.

- Men det bekymrer mig, at der er tale om en afgrænset periode, selv om der er lagt op til, at udligningsdiskussionen skal tages op igen, siger borgmesteren.

/ritzau/