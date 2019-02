Selv om KL tidligere på ugen fyrede en af sine direktører på gråt papir, efter afsløringer af upassende beskeder til kvindelige medarbejdere, beholder han sin løn på 1,77 millioner kroner.

Kommunernes forening, KL, gjorde onsdag kort proces, da det kom frem at en af interesseorganisationens direktører har haft en 'adfærd, som ikke er forenelig med en stilling som direktør'. Arne Eggert blev fyret øjeblikkeligt.

Senere kom det frem, at han har sendt upassende beskeder til flere kvindelige medarbejdere, bekræftede KL selv over for mediet NB Økonomi.

Som direktør havde Arne Eggert ansvaret for børn/dagtilbud, folkeskole, uddannelsespolitik, digitalisering og velfærdsteknologi i kommunernes forening, KL. Det gav ham en månedsløn på 113.902 kroner og 22.267 kroner i pension - og den kan han beholde i 13 måneder, fremgår det af en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået.

Der vil dog ske modregning, hvis han finder et andet job i perioden.

I hele opsigelsesperioden frem til hans endelige fratræden 1. februar næste år er han fritstillet. Derudover får han 50.000 kroner til et forløb efter eget valg, hvor han bliver hjulpet videre til et nyt job, og yderligere et beløb på 15.000 kroner til et ukendt formål.

Normalt ville Arne Eggert også have fået et gyldent håndtryk på seks måneders løn, men det bliver der ikke tale om, da der er tale om upassende adfærd fra hans side.

Det glæder Per Clausen, der er medlem af KL's bestyrelse for Enhedslisten. Han kalder et opsigelsesvarsel på et helt år for 'urimeligt'.

»Jeg forstår godt, hvis almindelige mennesker undrer sig, de fleste har jo et langt kortere opsigelsesvarsel. Denne sag er et eksempel på, at der er nogle uretfærdige forskelle på arbejdsmarkedet, og det bør vi gøre noget ved.«

Per Clausen mener i øvrigt, at KL har håndteret sagen efter bogen.

»Så vidt jeg kan se, har KL reageret hurtigt og konsekvent. Når sådan noget sker, skal man selvfølgelig overveje om der er nogle generelle udfordringer i organisationen, og det er jeg sikker på, at man også gør,« siger Per Clausen.

Uden at kende til detaljerne i den konkrete sag mener Dansk Folkepartis kommunalordfører Susanne Eilersen, at lønningerne - til særligt direktører i det offentlige - er stukket helt af.

»En kommunaldirektør får i dag langt mere i løn end borgmesteren, og med de udfordringer, man har i kommunerne med at få pengene til at slå til, synes jeg, det er uhørt, at lønningerne har taget den himmelflugt, som tilfældet er,« siger hun.

Susanne Eilersen så gerne, at de offentlige topchefers ansættelseskontrakter kommer til at minde mere om dem, man ser på resten af arbejdsmarkedet.

»Men det er ikke noget, vi skal lovgive os ud af. Det skal på plads i overenskomsterne,« siger hun.

B.T: har lørdag været i kontakt med KL, der ikke har yderligere kommentarer til Arne Eggerts fratrædelsesaftale.