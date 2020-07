15. juli blev dagen hvor statsminister Mette Frederiksen og Bo Tengberg endelig fik sagt 'ja' til hinanden. Det foregik i Magleby Kirke på Møn.

Mette Frederiksen var, ligesom mange andre brude, iført en kjole til sit bryllup, og kjoledesigner Jesper Høvring, der blandt andet har lavet flere kjoler til kronprinsesse Mary, giver her sin bedømmelse af statsministerens kjole.

Designeren, der til dagligt har statsministeren som kunde, lægger vægt på, at det er en helt klassisk brudekjole.

»Det er en enkel, pæn, ren og klædelig brudekjole, som ikke gør så meget væsen af sig. Det er en kjole, som aldrig rigtig går af mode. Den holder rigtig mange år, og den har været der i rigtig mange år. Det er også en voksen og moden kjole. Den har 3/4 ærmer og et skørte med lidt vidde i,« siger Jesper Høvring.

Vielsen mellem Statsminister Mette Frederiksen og filmfotograf Bo Tengberg i Magleby Kirke på Sjælland, onsdag den 15. juli 2020. Mette Frederiksen og Bo Tengberg blev gift onsdag eftermiddag.De har officielt dannet par siden 2014 og har været forlovet siden 2017. Brylluppet har af flere omgange været udskudt. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2020) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Vielsen mellem Statsminister Mette Frederiksen og filmfotograf Bo Tengberg i Magleby Kirke på Sjælland, onsdag den 15. juli 2020. Mette Frederiksen og Bo Tengberg blev gift onsdag eftermiddag.De har officielt dannet par siden 2014 og har været forlovet siden 2017. Brylluppet har af flere omgange været udskudt. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2020) Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er ikke rigtig noget, som han savner ved kjolen, men alligevel er der en lille ting, som han måske godt kunne ønske sig var anderledes.

»Hun er jo statsminister, og det er sikkert billeder, der vil gå verdenspressen rundt. Derfor er det godt, at den er ligesom de kongeliges brudekjoler. Klassisk og ren. Man kan ikke sætte en finger på den, og det ligner den er lavet af tung enkelt silke. Men det er ikke en kjole, der står ud.«

»Jeg synes, det kunne have været smukt, hvis hun bare var en lille smule mere åben foran. Men hun har en fantastisk figur, og kjolen klæder hende rigtig godt. Hun er en klassisk brud,« siger Jesper Høvring.

Han synes også, at brudebuketten spiller rigtig godt sammen med brudekjolen.

»Det ligner en buket, der kunne være plukket på en mark. Det er meget moderne og oppe i tiden, at de ikke er alt for konstrueret. Dermed giver den også et godt modspil til kjolen.«

Vielsen begyndte klokken 15, og omkring 40 minutter senere forlod parret kirken

Ifølge Sjællandske Medier var der tale om en mindre ceremoni, hvor blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup var til stede.

Også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og finansminister Nicolai Wammen var til stede.