Skattesagen var ikke blevet så stor, hvis vi havde haft flere typer undersøgelser ifølge Folketingets formand.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), vil have parlamentariske undersøgelser til Danmark og lægger derfor forslaget frem onsdag.

Dermed tager hun det første skridt til at indføre en undersøgelse, som findes i andre, lignende lande.

- Det har været en mærkesag for mig at udvikle et effektivt og smidigt redskab, som Folketinget kan bruge til at komme dybere ned i en bestemt sag i regeringsmagten, siger hun i en pressemeddelelse.

Formanden præsenterede forslaget for Udvalget for Forretningsorden, UFO. Hun har før talt varmt om idéen, fordi en undersøgelse fra en kommissionen kan tage lang tid.

- En undersøgelseskommission koster mange ressourcer og kan være 4-5 år om at afslutte sit arbejde. Det betyder, at den involverede minister, Folketinget og offentligheden skal vente flere år på en konklusion, og det er ikke tilfredsstillende for nogen parter, siger Pia Kjærsgaard.

Flere har kritiseret, at det vil tage år at undersøge Skat's mange skandaler, og her kunne en parlamentarisk undersøgelse bruges.

Pia Kjærsgaard har før sagt, at det nok vil være for stor en mundfuld, men hvis muligheden havde eksisteret for 20 år siden, "tror jeg ikke, at skattesagen havde fået den dimension, som den har i dag."

Den parlamentariske undersøgelse er tænkt som et redskab mellem at kalde en minister i samråd og at nedsætte en undersøgelseskommission.

Det er de muligheder, der findes i dag, hvis Folketinget ønsker at kaste lys over en ministers embedsførelse.

Ifølge forslaget skal det være muligt for et flertal i Folketinget at indlede en parlamentarisk undersøgelse.

Der skal også være en mulighed for at give et mindretal på for eksempel 80 medlemmer samme ret.

I sidste ende skal det være op til UFO at afgøre formen for undersøgelsen.

Udvalget kan vælge, om det skal være det relevante udvalg i Folketinget eller UFO selv, der skal stå for selve undersøgelsen.

Advokater, forskere eller lignende skal også kunne stå for undersøgelsen, som skal afsluttes med en beretning til UFO.

Pia Kjærsgaard slår fast, at den parlamentariske undersøgelse alene retter sig mod ministerens embedsførelse og altså ikke embedsmænd.

