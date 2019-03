Hele sit voksne liv har Pia Kjærsgaard båret på følelsen af at blive valgt fra af sin mor, fortæller hun i nyt interview.

Vi kender hende som en stærk kvinde og en barsk politiker. Først i spidsen for Dansk Folkeparti, som hun grundlagde sammen med tidligere partifæller fra Fremskridtspartiet og nu i front for Folketinget i landets fremmeste embede.

Men med sig gennem livet har Dansk Folkepartis stifter båret en dyb sorg og et stort traume, som hun løfter en flig af i et interview med Alt for Damerne i denne uge.

Her fortæller hun ærligt om, hvordan hun og hendes bror følte sig svigtede og forfordelt, da deres mor fandt en anden mand.

Pia Kjærsgaard fortæller, at den første del af hendes barndom var god og tryg, men at tingene ændrede sig dramatisk, da hun blev teenager.

»Men da jeg var 13 år, blev min mor gravid med en anden mand og flyttede, det var dybt traumatisk. Ingen talte med min bror og mig om, hvad der var sket. Det er en katastrofe ikke at tale tingene igennem med sine børn i sådan en situation. Jeg savnede min mor, men var også vred på hende, fordi hun forsøgte at fremstille det hele som et glansbillede, vi nok skulle blive glade for. Jeg blev boende hos min far, der med god grund følte sig forrådt og dårligt kunne tåle, at vi nævnte min mors navn,« fortæller hun til ugebladet.

Hun tilføjer, at selv om moderen og hendes nye mand gjorde meget for at få familien til at fremstå som lykkelig, så var der forbudte følelser under overfladen.

Pia Kjærsgaard fortæller, at både hun og hendes bror tydeligt mærkede, at moderen elskede 'kærlighedsbarnet' højest.