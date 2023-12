Som led i sit personlige ungdomsoprør meldte Morten Dahlin sig ud af folkekirken som 18-årig.

Tre år skulle der gå, før den del af oprøret var ovre, og en 21-årig Morten Dahlin igen kunne melde sig under de kirkelige faner.

I dag er han kirkeminister.

Tvivlen på Gud bor stadig i Morten Dahlin fra Venstre.

Det fortæller kirkeministeren til B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten 'Slottet og Sumpen'.

»Tror du på Gud?,« indleder Joachim B. Olsen interviewet.

For Morten Dahlin er spørgsmålet om Gud ikke lige til at svare 'ja' eller 'nej' på.

Han fortæller, at det er et spørgsmål, han har brugt det meste af sin voksne tilværelse på at gruble over.

Han vil gå så langt som at kalde sig selv et »kristent menneske«:

»Når jeg svarer, som jeg gør, er det ikke for at tale udenom,« siger kirkeministeren og fortsætter:

»For mig er det med tro en dybt personlig sag, og det er også for mig omgærdet af mange spørgsmål og meget tvivl og usikkerhed.«

Siden Morten Dahlin trådte ind i Kirkeministeriet, har han brugt mange timer på at diskutere religion med mennesker, der ifølge ministeren selv er meget intelligente og kloge.

Diskussionerne har fået ham til at indse, at der er mange, der har det med Gud som ham selv.

Og han mener ikke, man behøver at tro på Gud for at være en god kirkeminister.

»Der har været gode kirkeministre før mig, som ikke har troet på Gud,« siger han.

Morten Dahlin tiltrådte som minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde ved en regeringsrokade i slutningen af november, efter den tidligere formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen trak sig fra dansk politik.

Morten Dahlin overtog ministeriet fra Venstre-kollegaen Louise Schack Elholm.

Ved ministeroverdragelsen kaldte Morten Dahlin sig selv for »minister for sammenhængskraften«, og samtidig fortalte han, at han som kirkeminister vil have det som sin mission at bekæmpe »religiøs ekstremisme«.

Han vil for eksempel gøre det lettere at fratage trossamfund deres anerkendelse, hvis de ikke opfører sig ordentligt, har han siden fortalt til B.T.

