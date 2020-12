Julegudstjenester får lov at fortsætte ifølge minister, som selv ser sig nødsaget til at droppe kirken i år.

Det helt store tilløbsstykke i landets kirker plejer at være julegudstjenesterne. Men flere tusinde ansatte som præster, kirketjenere og korsangere er bekymret for den hastige stigning i coronasmitten og vil aflyse gudstjenesterne.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) forstår godt bekymringen og har bedt sundhedsmyndighederne om at se på, om retningslinjerne er gode nok.

- Jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede, for der er en risiko hver eneste gang, vi forsamles. Derfor har jeg bedt myndighederne om at give vejledningerne et ekstra tjek.

- Jeg plejer at gå i kirke og vil savne det, men jeg skal være sammen med en i risikozonen, så det bliver en anden måde, jeg skal søge juleevangeliet i år, siger hun.

Ministeren har haft kontakt til DR, som vil bringe gudstjenesten på hovedkanalen, fortæller hun.

Kirkerne er underlagt en række restriktioner som afstand og mundbind, der skal gøre det sikkert at synge julesalmer og lytte til præsten. Nogle steder skal man booke tid for at deltage i gudstjenesterne.

Men mange ansatte i landets kirker er alligevel bekymrede. Flere tusinde har skrevet under på en underskriftsindsamling for at droppe gudstjenesterne.

I Havdrup, der ligger mellem Køge og Roskilde, holdt man gudstjeneste 1. søndag i advent og siden en børnegudstjeneste og et filmarrangement, hvor alle coronaretningslinjer blev overholdt.

Alligevel spredte smitte med coronavirus sig. I løbet af en uge var 32 smittede. Heraf seks ud af ni medarbejdere i kirken.

Spørgsmålet er derfor, om retningslinjerne er gode nok, som de er. Kirkeministeren svarer ikke direkte på det.

- Hver eneste gang virus får fat i en forsamling, gør det rigtig stort indtryk, og derfor har jeg bedt sundhedsmyndighederne lave et ekstra sundhedstjek af vejledningerne. Virus er ligeglad med, hvordan vi forsamles, hvis den får fat i os, så tager den fat, siger hun.

Hun stoler på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men det er op til den enkelte at bruge sin sunde fornuft.

- Hvis man er bekymret, hvis man tilhører en sårbar gruppe, skal man måske overveje, om det er i år, man se gudstjenesten på DR eller hører den i radioen.

- Dem, der føler sig sunde, og ikke skal være sammen med nogen, kan overveje at booke tid i kirken og overholde retningslinjerne, siger hun.

/ritzau/