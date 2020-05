Folkekirken og andre trossamfund genåbner mandag. Kirkeministeriet udstikker retningslinjerne.

Gudstjenester bliver en noget anderledes oplevelse end normalt, når folkekirken i lighed med andre trossamfund mandag igen kan åbne.

Under en gudstjeneste skal der være mindst en meters afstand mellem kirkegængere, men hvis der synges, er afstandskravet to meter.

Det fremgår af de retningslinjer for genåbningen, som Kirkeministeriet sent søndag aften har offentliggjort, og som følger sundhedsmyndighedernes lokalekrav til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne.

- Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden, skriver ministeriet blandt andet.

Retningslinjerne er udarbejdet i dialog med blandt andre repræsentanter for folkekirkens interessenter og faglige organisationer samt repræsentanter for andre trossamfund.

- Jeg er glad for, at kirke og trossamfund på den måde tager et vigtigt medansvar for at holde smitterisikoen nede i vores samfund, siger kirkeminister Joy Mogensen (S).

I forbindelse med udendørs aktiviteter gælder forsamlingsforbuddet stadig med undtagelse af begravelser og bisættelser.

Mandagens genåbning af kirker, moskeer og synagoger blev meldt ud 7. maj, og det har vakt en del kritik, at retningslinjerne ikke er blevet offentliggjort i god tid inden.

Blandt andet fra Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

- Lige nu er det sådan, at offentligheden ikke har adgang til kirkens bygninger, og så giver det jo ikke meget mening at tale om en genåbning. Vi mangler nogle retningslinjer. Det betyder reelt, at ingen kommer til at åbne mandag, sagde han søndag.

Kirkeordførerne i Venstre og Dansk Folkeparti er også utilfredse med, at det har trukket ud med af klarhed om genåbningen.

Marie Krarup (DF) mener, at kirkerne generelt er "blevet underprioriteret" under genåbningen af landet.

Det mener Louise Schack Elholm (V) også.

- Jeg synes, det er rystende, at kirkerne dagen før genåbningen stadig ikke har nogen retningslinjer. Det er over en uge siden, at genåbningen blev aftalt, så det er ikke fordi, der ikke har været tid til det, sagde hun søndag.

