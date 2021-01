Tårekanalerne kom på overarbejde hos de danske minkavlere, da Mette Frederiksen 4. november gav ordre til at aflive alle mink.

Men for den kinesiske milliardær og skindhandler Pat Wong kan masseaflivningen blive hans redning fra et kuldsejlet minkeventyr i Danmark.

Han ejer 12 minkfarme i Vest- og Midtjylland, hvilket har været en massiv underskudsforretning i flere år. Alene de seneste fem år har den kinesiske rigmand tabt 108 mio. kroner på sine danske minkfarme.

Men milliarderstatningen til minkavlerne, som et flertal i Folketinget landede i mandags, kan sikre Pat Wong over 100 mio. kroner, selvom han ikke har tjent en krone på mink i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen gav 4. november over 1.100 minkavlere besked på at aflive alle mink hurtigst muligt. Årsagen var, at coronavirussen var muteret i mink, hvilket kunne være til fare for virkningen af en vaccine.

Pengene fra den danske statskasse kan han tage med til Caymanøerne, som er blandt de mest berygtede skattelylande. Her ligger Pat Wongs moderselskab, Kingkey Financial International, som ejer minkfarmene.

John Vagn Papsø, formand for Midtjyllands Pelsdyravlerforening, kender udmærket til Pat Wongs minkfarme. Han håber, at erstatningen vil gavne lokalområdet frem for at ende i skattely.

»En stor del af den erstatning, der kommer, vil gå til banken og eventuelt andre kreditorer. Det er mit håb, at det, der eventuelt måtte være tilbage, når regningerne er betalt, vil komme lokalsamfundet til gode ved at blive brugt til at starte noget nyt op,« siger John Papsø.

Pat Wongs 12 minkfarme havde over 200.000 mink, men mange af dyrene nåede at blive pelset i november. Derfor får rigmanden med base i Hong Kong ikke fuld erstatning for tvangsaflivning af minkene.

Tomme bure på kombineret minkfarm og pelseri i Ørnhøj, mandag den 7. december 2020. Alle mink i Danmark er blevet aflivet på grund af frygt for smitte med muteret coronavirus under covid-19 pandemien. Måneders forhandlinger er nu endt med en aftale om kompensation til hele minkerhvervet på op mod 19 milliarder kroner, blev flertal mandag aften enige om.

Han har til gengæld krav på erstatning for tabte indtægter 10 år frem samt erstatning for alle bygninger, maskiner og burer, som ifølge regnskabet har en værdi på 76 mio. kroner.

Det beløb kan dog vise sig at blive større, når staten skal vurdere minkfarmene.

En del af Pat Wongs minkfarme ligger på Holstebro-egnen, som var et af de største minkområder i landet. Her håber den lokale minkformand, Ib Lundgaard, også, at minkerstatningen geninvesteres i området.

»Den enkelte avler ved endnu ingenting om, hvor stor kompensation han får. Så lige i øjeblikket er der næsten flere spørgsmål end svar. Men det er klart, at hvis det her betyder, at der skal sendes en masse penge ud af landet, så virker det forkert,« siger han.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. Måneders forhandlinger er nu endt med en aftale om kompensation til hele minkerhvervet på op mod 19 milliarder kroner, blev flertal mandag aften enige om.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Pat Wong, men i den seneste regnskabsmeddelelse fra selskabet med adresse Caymanøerne står der:

»I øjeblikket venter vi på den danske regerings forslag til en omfattende erstatning til minkbranchen,« skrev selskabet 27. november.

Pat Wong er kunde i Ringkjøbing Landbobank, hvor han skylder godt 41 mio. kroner, som skal betales tilbage fra erstatningssummen.

Men resten af millionerne kan rigmanden formentlig tage med til Caymanøerne.

Den kinesiske milliardær Pat Wong startede med at opkøbe jyske minkfarme i 2013. Siden har han kun lavet kæmpe underskud på minkavl.

Pat Wong har dog skudt 219 mio. kroner ind i sit danske minkeventyr, så erstatningen bliver en tiltrængt pose penge til at dække hans tab.

Det skal også med, at Pat Wong kan vælge at gå i dvale med virksomheden og dermed genstarte sine minkfarme fra næste år, når minkavl igen bliver lovligt i Danmark. I så fald vil han ikke få del i den store erstatning.

B.T. har været i kontakt med en dansk driftsleder på fire af de 12 minkfarme. Han har ingen kommentarer til, om der er planer om at gå i dvale.