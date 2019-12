Den færøske lagmand afviser også at have følt sig presset til at vælge kinesisk techgigant som 5G-leverandør.

Kinas ambassadør i Danmark afviser, at han skulle have presset de færøske myndigheder til at indgå et samarbejde med den kinesiske techgigant Huawei.

Det skriver den kinesiske ambassade i Danmark i en e-mail til DR Nyheder.

- Den kinesiske ambassadør i Danmark udførte sine normale opgaver, da han diskuterede med den færøske regering om forbindelserne mellem de to sider, skriver ambassaden i e-mailen.

- Ambassadøren fremsatte ingen trussel og hørte heller ikke nogen sådan klage fra den færøske side, tilføjes det.

Meldingen kommer, efter at Berlingske og DR har beskrevet, hvordan ambassadøren, Feng Tie, tilsyneladende lagde pres på Færøerne, der skal finde en leverandør til 5G-netværket.

Færøerne har i de senere år forsøgt at indgå en frihandelsaftale med Kina. Det brugte den kinesiske ambassadør tilsyneladende til at lægge pres på Færøerne.

Den 11. november lod han det færøske landsstyre forstå, at Færøerne kunne glemme en frihandelsaftale med Kina, hvis ikke det færøske teleselskab Føroya Tele valgte Huawei som leverandør af 5G-netværket.

Det fremgår ifølge Berlingske og DR af en lydoptagelse.

Den færøske lagmand, Bárður á Steig Nielsen, afviser dog at have følt sig presset i sagen.

- Det er en samtale mellem to lande, og det er ikke noget, offentligheden som sådan har brug for at få noget at vide om, siger han til DR Nyheder.

- Hverken jeg eller andre på Færøerne, der har snakket med den kinesiske ambassadør, har følt sig presset til noget som helst på noget som helst tidspunkt, tilføjer han.

