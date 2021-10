Den fynske politiker Johnny Killerup meddeler lørdag, at han har tænkt sig at stævne den odenseanske erhvervsmand Michael Sandal for injurier.

Det sker, efter Michael Sandal i et interview på TV 2 Fyn bekræftede, at Johnny Killerup i 2013 blev bedt om at fratræde sin direktørstilling i Michael Sandals virksomhed Team Online.

Her skulle han efter sigende have brugt flere millioner kroner af firmaets penge til eget forbrug.

Anklagerne afviser Johnny Killerup blankt og har som følge deraf stævnet Michael Sandal for injurier. Det oplyser politikeren til B.T.

»Det er galskab. Min samvittighed er fuldkommen ren. Men jeg er virkelig ked af, at Michael er faldet så dybt, og at det skal gå så vidt,« siger Johnny Killerup.

Da B.T. kontakter Michael Sandal har han dog imidlertid ikke hørt noget om en stævning eller en injuriesag.

»Jeg har ikke modtaget noget og er heller ikke blevet kontaktet af Johnny Killerup i den forbindelse, derfor har jeg ikke så mange kommentarer til det lige nu. Men skulle det vise sig, at Johnny Killerup ender med at stævne mig, så vil jeg gerne udtale mig derfra,« siger Michael Sandal og tilføjer:

»Men jeg vil dog sige, at det gør mig oprigtigt ked af det, hvis han påtænker at stævne mig for injurier. For der er tale om en sag, som vi lagde låg på for over otte år siden, og jeg har for længst lagt det bag mig. Jeg har ingen interesse i at tage den op igen.«

Michael Sandal fortæller i den forbindelse, at det ikke var efter eget ønske, at historien om Johnny Killerups fratrædelse i 2013 blev fortalt på TV 2 Fyn.

Det var derimod ifølge Michael Sandal mediet, der sammen med avisen Fyens Stiftstidende gentagne gange kontaktede ham for at få detaljerne omkring Johnny Killerups fratrædelse bekræftet.

»Jeg har ikke selv bragt oplysninger til bordet. De (TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende) har ligget inde med nogle oplysninger om, at der i forbindelse med Johnnys fratrædelse var nogle bilag, der var af privat karakter. Men vi lagde låg på sagen, og siden da har jeg ikke haft nogen interesse i at bringe den op igen. Det er et afsluttet kapitel for mig,« afslutter Michael Sandal.

Johnny Killerup mener dog selv, at Michael Sandal har delt historien for at sætte ham i dårligt lys, fordi han i øjeblikket stiller op til kommunalvalget med sin nye lokalliste, Liberaterne.

»Jeg er begyndt at stikke min næse frem i politik, og det er helt tydeligt derfor, han fortæller den her historie i medierne nu,« siger Johnny Killerup og tilføjer:

»Jeg indrømmer hundrede procent, at jeg ikke fratrådte min stilling på den mest elegante måde. Og det er okay at være skuffet og sur på mig. Men jeg kan ikke acceptere, at han lyver om, at jeg skulle have svindlet for millioner.«

For en succesfuld erhvervsdrivende er det jo ikke omkostningsfrit at gå ud med anklager som disse. Og hvis det hele er løgn, som du påstår, så kan det være altødelæggende. Hvorfor skulle Michael Sandal dog lyve om sådan noget?

»Jeg har stillet mig selv det spørgsmål i flere år, og jeg kan simpelthen ikke komme frem til et svar på, hvad han skulle få ud af det andet end personlig hævn.«