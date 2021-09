Det har været en dyr uge for lokalpolitikeren Johnny Killerup. Søndag mistede han sin plads på Venstres kandidatliste til kommunalvalget, og nu er der også en dyr regning på vej.

Siden 16. juli har et 63 kvadratmeter stort Johnny Killerup-valgkampsbanner prydet en bygningsfacade ved banegården. Men det skal udskiftes nu, da det er et Venstre-banner, og netop Venstre repræsenterer Johnny Killerup som bekendt ikke længere.

Der skal ikke småbeløb på bordet, når sådan et banner skal udskiftes.

»Det koster 14.000 kroner,« svarer Johnny Killerup kontant.

Banneret her har prydet Odense siden 16. juli. Nu kommer der et nyt. Foto: Asger Bach Holst

Banneret er bestilt og på vej, men odenseanerne må vente lidt endnu på at få opdateret banneret. Det kommer nemlig langvejs fra.

»Det skal laves i Polen og fragtes herop, og så skal de have kørt en kran ud og op og ned. Vi håber, at det kommer op tirsdag eller onsdag i næste uge,« siger Johnny Killerup til B.T. Odense.

Han slår dog fast, at prisen for det nye banner ikke er noget problem.

Johnny Killerup blev søndag smidt ud af Venstre, da han efter den lokale vælgerforenings mening var lidt for åben omkring sine personlige borgmesterambitioner. Det flugtede ikke med Venstres plan, om kun at have en borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt, og så var det farvel og tak til Killerup.

Banneret er 63 kvadratmeter stort. Det bliver det nye også. Foto: Asger Bach Holst

Men hvad skal der så stå på det her banner?

Rygterne har svirret om, at han skulle finde en andet etableret parti eller en lokalliste at stille op for - eller om han skulle starte noget nyt op selv. Han har tidligere fortalt til fyens.dk, at han har talt fremtid med både Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige i Odense.

Han kan dog hverken be- eller afkræfte noget som helst. Det hele skulle dog være på plads, og bliver ifølge Killerup annonceret på mandag.

»Jeg står og dirrer efter at fortælle, hvad der skal ske,« siger Johnny Killerup.