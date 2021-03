Naser Khader, udenrigsordfører for Konservative, vil gerne hjælpe de danske børn, som fortsat sidder i lejre i Syrien. Men deres mødre, som har dansk statsborgerskab, vil han ikke have til Danmark, da han mener, at de er landsforrædere og forbrydere for at have meldt sig til Islamisk Stat.

Paradoksalt nok mener han, at kriminelle udlændinge, som er i Danmark, omgående skal sendes hjem.

Naser Khader, hvorfor vil du ikke hjemtage de danske statsborgere, som sidder i al-Hol-lejren og andre lignende steder i Syrien?

»De vendte Danmark ryggen. De valgte at blive en del af en af de værste terrorgrupper, som findes i verden. Nogle af dem brændte deres pas. De er ikke ofre her. Det er de piger, som Islamisk Stat solgte som sexslaver, og andre, som blev henrettet,« siger Khader og fortsætter:

Khader erkender, at han er »egoistisk på Danmarks vegne,« når han vil sende kriminelle udlændinge hjem, men ikke modtage den anden vej. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Khader erkender, at han er »egoistisk på Danmarks vegne,« når han vil sende kriminelle udlændinge hjem, men ikke modtage den anden vej. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi ville gerne hjælpe børnene. Desværre siger juristerne, at hvis vi tager børnene til Danmark, så åbner socialloven og konventionerne for, at så kan forældrene komme med,« siger han.

På Det Konservative Folkepartis hjemmeside står, at kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark. Du har også selv givet udtryk for det ofte. Hvorfor skal de det?

»Mit udgangspunkt her er Danmarks sikkerhed og interesser. Vi vil ikke have de kriminelle. Vi har mange, som burde blive smidt ud, men som vi ikke kan komme af med. Jeg ser gerne, at vi laver flere aftaler med de pågældende lande om at tage imod de personer. Det gjorde vi også med boghandleren fra Brønshøj.«

Kan du gætte mit næste spørgsmål?

»Ja, det kan jeg godt, haha.«

Hvad så?

»Du vil spørge, hvorfor Danmark ikke skal tage imod vores egne borgere, når vi skal sende kriminelle udlændinge hjem.«

Lige præcis. Hvorfor mener du ikke, kriminelle danskere i Syrien skal hjem til Danmark, når du mener, at kriminelle syrere i Danmark skal hjem til Syrien? Det hænger vel sammen?

I kummerlige lejre i Syrien sidder både børn og voksne med dansk statsborgerskab. Børnene risikerer livet, hvis ikke de kommer til Danmark. Men de voksne - som i flere tilfælde er fundamentalistiske tilhængere af Islamisk Stat - ville kunne følge efter. Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere I kummerlige lejre i Syrien sidder både børn og voksne med dansk statsborgerskab. Børnene risikerer livet, hvis ikke de kommer til Danmark. Men de voksne - som i flere tilfælde er fundamentalistiske tilhængere af Islamisk Stat - ville kunne følge efter. Foto: DELIL SOULEIMAN

»Jo. Nej, for man kan sige, at de kriminelle udlændinge i Danmark, som er i Danmark, ikke udgør en sikkerhedstrussel. Dem, som sidder i Syrien, er en sikkerhedstrussel, som vi så ville importere hertil. Skal vi gamble med danskernes sikkerhed? Nej, det vil vi ikke.«

Vi har haft mange herhjemme, som er en sikkerhedsrisiko. Jeg har selv skrevet en historie om, at vi havde tidligere talibankrigere gående frit rundt i samfundet. De var på tålt ophold.

»Ja, og de skal ud.«

Er det synspunkt ikke svært at forstå med udlandets øjne? Du vil ikke gøre, hvad du beder andre om? Nemlig at tage imod deres egne borgere?

Naser Khader vil sende kriminelle udlændinge til deres hjemland, men vil helst ikke modtage danske statsborgere, som rejste ned for at slutte sig til Islamisk Stat. Foto: Philip Davali Vis mere Naser Khader vil sende kriminelle udlændinge til deres hjemland, men vil helst ikke modtage danske statsborgere, som rejste ned for at slutte sig til Islamisk Stat. Foto: Philip Davali

»Jeg betragter dem ikke som vores egne borgere længere. På et tidspunkt blev de nogle andres. De blev en del af kalifatet. De fik et id-kort af kalifatet. På den måde, så er de landsforrædere.«

Ja, men de har jo stadig dansk pas. Og de er et andet lands hovedpine lige nu?

»De kan søge asyl i Tyrkiet. Erdogan er jo en bandit og så i forvejen gennem fingre med, at de rejste ind i Syrien.«

De kunne jo sikkert mange ting.

»Du skal huske på, at vi ikke er de eneste. Tag hende den unge brite, som kom tilbage til England efter at have været i Islamisk Stat. Briterne vurderede, at hun ikke var værdig til at være brite, så hun fik taget sit britiske statsborgerskab. Nu er hun statsløs. Briterne har en bestemmelse om, at hvis man er en risiko for det britiske samfund, så kan man få frataget sit statsborgerskab. Det mener jeg også, vi skal kunne.«

Men det er noget juristeri. Hvis nu der sad en politiker nede i Afghanistan, som sagde, at de ikke ville have kriminelle afghanere tilbage igen, så ville du jo også blive lang i spyttet af det, ikke?

»Jo, men det siger de jo allerede. Derfor sidder vi her med mange af dem endnu.«

Men synes du, det er rimeligt?

»Nej, det synes jeg ikke. Men igen...«

Jamen så er det vel heller ikke rimeligt, at vi ikke vil have vores statsborgere tilbage?



»Jamen, jeg vil ikke have nogen, som udgør en sikkerhedsrisiko. Der tænker jeg egoistisk på Danmark og danske interesser.«

Så man kan faktisk godt sige, at det ikke er helt rimeligt, og at det er egoistisk. Du vil simpelthen ikke have dem til Danmark?

»Nej, det vil jeg ikke. Det er en sikkerhedstrussel. Indimellem må man tænke på Danmark og danskernes sikkerhed.«

Hvis nu syrerne ringer og siger, at de lige har sat vores statsborgere på et fly. De lander om tre timer. Hvad så?

»Så beder vi Københavns Lufthavn om at dirigere dem videre til Stockholm, haha. Nej, helt alvorligt. Det kan de ikke. Flyet ville ikke få lov at lande.«

Ville det ikke få lov til at lande?

»Nej, man kan ikke bare tage nogle borgere og så flyve afsted på den måde. Ethvert land har ret til at sige, at der er fly, som vi ikke vil have i Danmark,« siger Naser Khader.