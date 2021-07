Anklagerne mod den konservative profil Naser Khader er ikke rar læsning for hans bagland.

Og hvis det viser sig, at de fem kvinder, der ifølge DR har anklaget det fremtrædende folketingsmedlem for overgreb, taler sandt, så er hans fremtid som folketingskandidat mildest talt usikker.

»Hvis der er det mindste smule sandhed i de anklager, så er det rystende,« siger Mogens Schwensen, der er formand i den konservative vælgerforening i Sorø, hvor Naser Khader blandt andet er opstillet.

Han understreger, at det i sidste ende er op til de lokale medlemmer, men at »han ikke har gode odds for at blive genopstillet,« hvis anklagerne holder vand.

Også i Khaders vælgerforening i Roskilde er der fortvivlelse at spore.

»Jeg er vældig trist over at læse de her anklager. Det må og skal undersøges helt til bunds,« siger formand Klaus Aare Bang.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Naser Khaders tredje vælgerforening i Ringsted.

