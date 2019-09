»Man fjerner ikke ghettoerne ved at holde op med at bruge ordet ‘ghetto’.«

Det siger den konservative værdiordfører Naser Khader med henvisning til, at boligminister Kaare Dybvad (S) har sagt, at han slet ikke vil bruge ordet ‘ghetto’.

»Jeg synes, at vi skal bruge ordet og kalde tingene ved deres rette navn. Og vores mål er, at der om 12 år ikke længere findes ghettoer i Danmark,« siger Naser Khader.

Det var målet i den ghettoplan, den foregående regering fremlagde. Den stemte Socialdemokratiet for.

»Ghettoer er arnesteder for fundamentalisme, bandekriminalitet, social kontrol, arbejdsløshed og at fastholde folk i ikke at blive integreret. Jeg kender en kvindelig flygtning, der glædede sig til at smide tørklædet, da hun fik ophold i Danmark. Men hun mødte modstand fra andre kvinder i ghettoen i Vejle. De var bange for, at hun skulle inspirere deres døtre.«

I øjeblikket er der bandekrig i København og visitationszoner fra Nørrebro til Ishøj, Greve, Hundige og nordvestkvarteret. Nogle steder har bevæbnede og maskerede bandemedlemmer oprettet egne vagtværn og stoppet tilfældige borgere på gaden.

»Det overrasker mig ikke. Det minder mig om Mellemøsten. De personer skal væk, de skal stresses, de skal ud af landet,« siger Naser Khader.

»Der er tendenser til, at regeringen slækker på den hårde udlændingepolitik, og det er bekymrende. Det er enormt vigtigt, at vi holder fast i det, vi opnåede på det område før valget,« tilføjer ordføreren.