Et flertal tegner sig ikke til en aldersgrænse for omskæring af drenge. Men det findes, mener Naser Khader.

København. Hvis alle politikere i Folketinget kunne stemme, som de selv ville, havde der været flertal for en aldersgrænse for omskæring af drenge.

Det vurderer De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader.

- Der vil være flere i den konservative gruppe, som stemmer anderledes end regeringen.

- Når jeg taler med kolleger, også fra partier, der har valgt samlet at stemme imod, så har de en anderledes holdning, end det deres partier giver udtryk for, siger Naser Khader.

Et borgerforslag om at indføre en mindstealder for omskæring af drenge har sat gang i den politiske debat.

De Konservative har fritstillet sine medlemmer, hvis det kommer til en afstemning om forslaget. Khader stemmer selv for en aldersgrænse.

Regeringen stemmer imod. Det kunne Khaders partiformand, justitsminister Søren Pape Poulsen (K), fortælle fredag morgen, inden han skulle i et lukket samråd om sagen.

I alt fem ministre var mødt op i Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget.

Foruden Pape var det sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og kirkeminister Mette Bock (LA).

Borgerforslaget skal samle 50.000 underskrifter, før Folketinget skal tage stilling. Fredag formiddag er der indsamlet knap 39.500 underskrifter.

Claus Hjort Frederiksen advarer mod, at aktivister på internettet vil forsøge at piske en stemning op, hvis Danmark vedtager en mindstealder for omskæring.

Men fokus skal være på børns rettigheder, mener Khader.

- Der er en risiko. Det var der også tidligere, da vi afskaffede blasfemiparagraffen.

- Men spørgsmålet er, om vi skal deponere vores handlefrihed i hænderne på voldsmænd og på folk, som ikke kan acceptere en demokratisk beslutning.

- Skal vi stå fast, eller skal vi give op på forhånd, fordi vi er bange for, at der kan ske det ene eller det andet eller det tredje?

- Det vigtigste er børns rettigheder. Det handler om børns ret til at bestemme over egen krop, siger Khader.

Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har endnu ikke taget endelig stilling. Foruden De Konservative har regeringspartiet Liberal Alliance samt Alternativet fritstillet sine medlemmer.

Socialdemokratiet og De Radikale stemmer imod en aldersgrænse, SF stemmer for.

