Naser Khader er den første, jeg render ind i, da jeg tumler ind på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, hvor Det Konservative Folkeparti holder sommergruppemøde.

Han er i afslappet denimskjorte og påstår, han er lidt træt, selv om han ser yderst veloplagt ud.

»Du savner vel Inger Støjberg og Pernille Vermund,« siger jeg, for jeg kan huske en selfie, han fik taget ved Folkemødet på Bornholm med netop udlændingeministeren og formanden for Nye Borgerlige og teksten 'Khader i kærlig klemme mellem to strammere'.«

»Vi har jo lige været på festival. Det var så hyggeligt,« svarer Naser.

Det viser sig, at han og Inger Støjberg er taget sammen til Smukfest i Skanderborg for nylig og har ligget i telt ved siden af hinanden.

»Ja, altså ikke samme telt,« forklarer den konservative udenrigsordfører beroligende.

»Det blæste rigtig meget en af nætterne, og mit telt fløj simpelthen væk. Så lå jeg der og gloede op i nattehimlen,« fortæller han.

Men selv om de ligger i telt, er Naser Khader og Inger Støjberg ikke som almindelige festivalgæster, for også der skal de begge overvåges af livvagter fra PET døgnet rundt. De har to med hver, og der var yderligere to med, for vagterne skal jo også sove en gang imellem. De seks PET-vagter opholdt sig i et PET-køretøj, mens de to toppolitikere lå i telt.

Pernille Vermund løb de ind i flere gange og sørgede for, at hun også kunne komme backstage, hvilket hun som udgangspunkt ikke havde adgang til. Inger Støjberg og Pernille Vermund tilbragte for nylig en festlig aften sammen på Folkemødet, hvor de også fik taget den famøse selfie. De to kommer godt ud af det med hinanden og kan begge lide at feste til sent på natten.

Naser Khader har et godt råd til, hvordan man skal planlægge en festivaltur.

»Man skal slet ikke planlægge noget. Bare se, hvad der sker,« forklarer han.

Jeg går ned for at få lidt mad i restauranten. Maden er langt bedre end den, SF bød på dagen før i Køge.

Jeg får et klap på skulderen, og det viser sig at være Søren Pape, og han har også et godt tip:

»Der er biksemad,« siger han indforstået, så det ligger mellem linjerne, at så føler vi fra Jylland os jo hjemme.

»Det får man ikke så tit i København,« siger han, og det er sikkert rigtigt nok.

Selv om maden og omgivelserne er forskellige, har SF og K faktisk noget til fælles. For de er begge det lille parti i hver sin blok, der prøver at opføre sig fornuftigt, mens alle andre på skift rager tordnende uklar.

Faktisk sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr det til mig dagen før i Køge. At SF er som K - »sådan lidt kedelige«.

Faktisk var hun helt stolt af at være »lidt kedelig«, og det er Søren Pape og hans ministerhold også. De vil ikke yppe kiv, de kan sidde i regering med både LA og DF, og de vil under ingen omstændigheder røbe noget fra forhandlinger.

Eneste konservative drama, som jeg i hvert fald har hørt om, var en kjolekrise.

For da politisk ordfører Mette Abildgaard tændte sit tv torsdag morgen, så hun børneminister Mai Mercado i en flot gul kjole. Nøjagtigt samme farve som den, hun selv havde på. De havde ikke set hinanden endnu, selv om de begge var på Skovridergården. Heldigvis havde Mette Abildgaard en velassorteret garderobe med og kunne skifte til en bordeauxfarvet kjole, inden de to kvinder ved pressemødet skulle stå på hver sin side af Søren Pape Poulsen.