Den konservative retsordfører, Naser Khader, åbner nu for at straffe sex uden samtykke.

»Jeg har selv haft en automatreaktion mod samtykke og tænkt, at det er svensk, så lad det blive i Sverige. Men efter at have talt med flere kvinder, der er blevet voldtaget, har jeg bedt Justitsministeriet om at indhente erfaringer fra andre lande, og så synes jeg, vi skal drøfte det i gruppen,« siger Naser Khader til B.T.

I Sverige er der indført et krav om samtykke før sex. Ifølge den svenske lov har man begået voldtægt, hvis man dyrker sex med en anden person, der ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Naser Khader efterlyser på partiets landsråd over for DR en ændringen af både holdningen og kulturen, som politiet møder ofrene med, når de vil anmelde en voldtægt. De bliver blandt andet mindet om, at det er strafbart at indgive en falsk anmeldelse.

»Vi har problemer på området. Den måde, man tager imod kvinder, der vil anmelde en voldtægt, og den måde, man afhører dem på, er ikke god nok.«

Der er også brug for at ændre lovgivningen, mener Naser Khader.

»I dag handler det meget om hvor meget modstand, offeret har gjort, men der er også brug for at den anden part kan redegøre for, at der er givet samtykke. Det handler om bevisbyrden, der i dag alene er lagt på offeret,« siger han.

Hvordan skal man kunne dokumentere, om der er givet samtykke?

»Det er der, jeg vil afvente erfaringerne fra Sverige, Norge og Storbritannien. Hvis erfaringerne er tilstrækkelig gode set med ofrenes briller, vil jeg være tilhænger af, at vi begynder at se på det i Danmark,« siger han.

Han understreger, at han udtaler sig på egne vegne, da emnet ikke har været diskuteret i partiet.

Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen siger til DR, at partiet er åben for at ændre loven, så samtykkebegrebet skærpes markant.