Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Kenneth Kristensen Berth, har vakt stor debat på Facebook, efter at han har lagt et billede op af en kage, der ønsker muslimer en glædelig ramadan-afslutning.

‘Nu holder det simpelthen op! Se hvad jeg fandt i Bilka! En glædelig ramadan-afslutningskage.....! Det tager da helt overhånd efterhånden!!!', skriver han til sit billede af bagværket, der har affødt tusinder af interaktioner.

En af de kommentarer, der har fået flest interaktioner, kommer fra folketingsmedlem for Liberal Alliance, Christina Egelund. Flere end 1.100 personer har reageret på, at hun har skrevet:

'Hvad i alverden er problemet ? Og hvad er det med kager?'

Fakta Eid Mubarak ‘Eid’ markerer afslutningen på fastemåneden, ramadanen, der sluttede 14. juni i år. Når en person siger ‘Eid Mubarak,’ betyder det derfor blot, at vedkommende ønsker en glædelig fest ved at udbringe et "eid mubarak."

Kenneth Kristensen Berth svarer kontant:

‘Problemet er islamiseringen. Om 10 år er der en hel sæsonafdeling for Ramadan. Om 50 år hvordan ser det så ud? Se at komme i gang med at stoppe muligheden for spontan asylsøgning som I lovede jeres vælgere...!’

Synes du, at en 'ramadan-kage' er udtryk for islamisering i Danmark?

Christina Egelund går på sin egen Facebook i clinch med DF’eren ved at parodiere hans tekst, som du kan se herunder:

B.T. arbejder på at få en uddybende kommentar fra Kenneth Kristensen Berth samt fra Christina Egelund.