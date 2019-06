Bubber, Dennis Knudsen og Chris Anker Sørensen fra B.T.s kendispanel vurderer de sidste mange ugers valgkamp.

Hvad har præget debatten, hvem skal man stemme på, og hvem ender med at være statsminister, når valget er overstået? B.T. har spurgt en række kendte danskere, hvad de tror, det hele ender med, når stemmerne er talt sammen onsdag aften. Vi begynder med det helt overordnede spørgsmål:

Hvad synes I har kendetegnet valgkampen?

Bubber:

»For det første har det været en utrolig lang valgkamp. Det startede jo nærmest allerede for et halvt år siden med en lang nedtælling. Der har været stor opstand fra højrefløjen med nye partier, der har kæmpet om taletiden, og derfor var det meget larmende til at begynde med.«

Dennis Knudsen:

»Klimaet har fyldt rigtig meget, hvilket har været rigtig positivt. Jeg synes også, der har været god opmærksomhed på offentligt ansatte og vigtigheden af, at vi får mere hjælp til sygehusvæsenet.«

Chris Anker Sørensen:

»Det er sindssygt vigtigt, at der har været mere fokus på miljøet. Jeg har to børn og vil gerne have en god verden til dem i fremtiden. Jeg synes også, tonen har været relativ sober og ikke så amerikansk som tidligere.«

Bubber:

»Derudover synes jeg også, der er blevet diskuteret for meget i helt småbitte detaljer og symbolpolitik.«

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Er I afklaret med, hvem I stemmer på?

Dennis Knudsen:

»Ja og nej. Det vipper lidt. Jeg vil gerne holde for mig selv, hvem jeg stemmer på.«

Bubber:

»Ja. Det er jo altid svært, for der er ingen partier, man er fuldstændig enig med. Det vigtigste er, at partierne kan arbejde sammen efter valget.«

Chris Anker Sørensen:

»Jeg er forholdsvis afklaret. Jeg hælder lidt imellem et par partier. Der er jo aldrig et parti, man er 100 procent enig med. Jeg stemmer på nogen, der går op i miljøet og en lempelig indvandrerpolitik, men holder for mig selv, hvem det er.«

Hvem tror du er statsminister efter valget?

Dennis Knudsen:

»Jeg tror, det bliver Mette (Frederiksen, red.). Hun har gjort det rigtig godt. Men Lars (Løkke, red.) kommer til at stå lige bagved i en supporter-rolle.«

Bubber:

»Det svinger jo altid i Danmark fra den ene til den anden side. Nu har vi haft en Venstre-regering, så det ligger lidt i kortene, at det skifter over til en socialdemokratisk. Men jeg tror, det bliver helt tæt med seks stemmer fra Færøerne, der afgør det.«

Chris Anker Sørensen:

»Jeg tror, det bliver Mette Frederiksen. Meningsmålingerne tyder på det, og så er der en tendens i Danmark til, at det jo skifter lidt. Det er nok også hendes støttepartier, jeg stemmer på, selvom jeg på det private plan godt kan lide Lars Løkke.«