Nobel habit, en farvestrålende butterfly og ofte trækkende rundt med en hund, der bevægede sig i lige så adstadigt tempo som sin ejermand.

Det er ikke præcis sådan, de fleste mennesker opfatter en erfaren reporter på en tabloid avis.

Men sådan var fremtoningen hos David Jens Adler, der i mange år var BTs mand i Bruxelles, og som nu er gået bort, 81 år gammel.

Men man skal ikke skue hunden på hårene. Adlers viden og kildenet var tunet ind, og han var journalist hele døgnet.

Tidligere DR-korrespondent Mette Fugl var en god ven og havde stor respekt for Adler:

»Jeg kaldte ham monsieur David. Inspireret af min gode ven, kameramandens, store respekt for David Jens Adler. De to kunne i den kedsommelige ventetid på rådsmøderne altid tage en lang snak om atomfysik. Her var jeg ikke helt med,« erkender hun.

»Men min respekt var også stor. Altid en fornøjelse at møde ham til en kop i Europakvarteret. Det kunne være kaffe på en fortovscafé eller en whisky på Hairy Canary. Eller hjemme hos ham til generøse middage, hvor vi diskuterede NATO's og EU's fortrædeligheder. En god og savnet ven,« fortsætter Mette Fugl.

På Facebook kan man se, hvor vellidt han var, både blandt politikere, kolleger på andre medier og tidligere kolleger på BT.

»Han var en guttermand,« skriver tidligere MEP Freddy Blak.

»Han besad den vigtigste evne hos en god journalist: Han kunne ikke lade være med at skrive,« skriver Altingets chefredaktør Jakob Nielsen.

Og tidligere BT-medarbejdere husker, hvordan man altid var velkommen i hans lejlighed i Bruxelles eller i Sværtegade i København, hvor han gerne selv tryllede i køkkenet, eller hvordan han dukkede op på redaktionen sent om aftenen med hjemmebagte boller til stor glæde for redaktionssekretariatet.

David Jens Adler havde en usædvanlig karriere, hvor han som kun 30-årig blev chefredaktør på dagbladet Information. Ganske vist kun i kort tid, men en periode, der satte sig spor.

»Han var hovedårsag til, at Information i 20 år var ejet og kontrolleret af medarbejderne fra chefredaktør til budstue. Han var synkron med Informations grundlægger Børge Outzes ånd om aldrig at gøre nogen helt tilpas. David Jens Adler gik videre til BT som udenrigspolitisk skribent af et format, få andre kunne matche,« skriver Lasse Ellegaard i Information.

Han var i en årrække respekteret tillidsmand på BT, han var i en periode medlem af Cavlingkommiteen, og han skrev flere bøger om så vidt forskellige emner som kemi, nedrustning og teatermanden Kjeld Abell.