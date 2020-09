Kritikken af udenrigsminister Jeppe Kofod er taget til, efter sagen om hans seksuelle forhold til en kun 15-årig pige i 2008 har været oppe og vende igen. Tirsdag fredede statsminister Mette Frederiksen alligevel sin udenrigsminister.

»Jeg har tillid til de ministre, der er udpeget i Danmark. Jeppe Kofod har både undskyldt og beklaget og har gjort det for mange år siden,« sagde Mette Frederiksen tirsdag til TV 2.

Efter nogle dages nølen fastslog lederen af Radikale Venstre, Morten Østergaard, også tirsdag, at partiet har tillid til Kofod, selv om partiets ligestillingsordfører, Samira Nawa, havde udtalt til B.T., at Kofod aldrig var blevet minister, hvis Radikale Venstre havde sat ministerholdet.

Da udenrigsminister Jeppe Kofod i 2008 var i alle landets medier, efter at han havde haft sex med en 15-årig pige, fik han stor opbakning fra en måske uventet kant.

Forfatter Leonora Christina Skov.

En række kendte danske kvinder udtalte sig nemlig i Ekstra Bladet i 2008 om sagen, hvor flere af dem tog kraftigt afstand fra fordømmelsen af Jeppe Kofod og hele den generelle forargelse over sagen. I dag har mange af dem ingen kommentarer til, om de står ved deres udtalelser og holdninger fra dengang.

En af dem, der talte mod forargelsen, var journalist og forfatter Trine Gregorius, der ironisk kaldte Kofods sag for noget »grisefy«.

»Han har jo ikke voldtaget hende. Så jeg kan sgu ikke helt forstå postyret,« sagde hun og fortsatte:

»Men hans bagland har taget en konsekvens, som om han var blevet taget for pædofili – og bagefter havde ordnet husdyrene. Det er altså lige en tand for meget,« sagde Gregorius.

Udenrigsminister Jeppe Kofod blev tirsdag fredet af statsministeren.

B.T. har kontaktet Gregorius her 12 år senere, men hun har ingen kommentarer til sagen nu.

Forfatteren Leonora Christina Skov var også meget forarget i Ekstra Bladet. Ikke over Kofod, men over. at der overhovedet var blevet en sag ud af det.

»Jeg fatter det ikke, og jeg synes, det er en umyndiggørelse og en nedvurdering af pigen,« sagde Leonora Christine Skov og fortsatte:

»Det betyder kun, at en 15-årig pige nu bliver offer i en sag, der slet ikke burde have ofre. Vi har en seksuel lavalder, så hvad er problemet? At gøre det til en sag er totalt ude af proportioner,« sagde hun.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i 2008:»Reaktionen fra Jeppe Kofods bagland og DSU er totalt overreaktion. Manden har intet ulovligt gjort. – Hvis man mener, det ikke er i orden at have et seksuelt forhold til en person på 15 år, så må man stille forslag til en lovændring.« I dag har hun ingen kommentarer.

B.T. har tirsdag modtaget en mail fra Leonora Christina Skov, som nu afviser at udtale sig.

Den nuværende børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, forsvarede også sin partifælle.

»Reaktionen fra Jeppe Kofods bagland og DSU er totalt overreaktion. Manden har intet ulovligt gjort. Hvis man mener, det ikke er i orden at have et seksuelt forhold til en person på 15 år, så må man stille forslag til en lovændring, hvor lavalderen bliver sat i vejret,« sagde hun og fortsatte:

»Jeppe har lagt sig fladt ned, hvilket er det helt rigtige at gøre. Det giver plads til alle reaktioner og dermed mulighed for at tage ham 'tilbage' igen. Jeg ser intet som helst belæg for, at det her skal koste ham den mindste flig af en politisk karriere,« sagde hun.

Statsminister Mette Frederiksen har fredet Jeppe Kofod. Hun har tillid til ham som minister, siger hun.

B.T. har kontaktet Pernille Rosenkrantz-Theil på sms. Hun ønsker ikke at uddybe sine kommentarer.

»Jeg har ikke noget nyt at sige om den sag,« svarer hun.

Hvordan kan du som børneminister mene, at det er okay, at en 34-årig havde sex med en 15-årig, når magtforholdet mellem de to var helt skævt?

»Som sagt har jeg ikke noget nyt at sige om den sag,« siger ministeren i dag.

Journalist Paula Larrain og forfatter Pernille Aalund udtalte sig en smule mindre bastant i 2008.

Larrain forklarede, at hun undrede sig over, at et voksent menneske – altså Jeppe Kofod – ikke tænkte længere.

»Man har måske lov til at dyrke sex med en 15-årig, men i forhold til en 34-årig mand er en pige på 15 stadig at betragte som et barn. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at nogen af parterne kommer til at tage varig skade,« sagde hun.

I dag forklarer Paula Larrain, at hun mener det samme nu som dengang, bortset fra den sidste del af hendes udtalelse.

»Jeg skulle ikke have sagt, at jeg ikke troede, nogen af parterne tog varig skade. Det vidste jeg simpelthen ikke noget om,« siger hun i dag.

Pernille Aalund sagde i 2008, at hun ikke kunne udtale sig om Kofods sag, da hun kun havde hørt om den i pressen.

»Der er altid mange versioner af en historie, og ingen af os har været sammen med dem i det værelse den aften. Vi kender ikke de detaljer, der er nødvendige for at kunne have en mening om det,« sagde hun i 2008.

I dag forklarer hun til B.T., at hun er ved at skrive en bog og ikke ønsker at blive en del af den debat.

Lone Kühlmann tog dog afstand til Jeppe Kofods handlinger og kaldte det »dybt, dybt dumt«.

Det gør hun stadigvæk.

»Jeg synes stadigvæk, det var virkeligt dumt – og moralsk angribeligt. Han var der jo som forelæser. Han var jo også et forbillede for de unge. Det ligner simpelthen ikke noget,« forklarer Kühlmann.