'Tak og farvel fra mig'.

Sådan starter folketingsmedlem fra Enhedslisten, Stine Brix, et langt Facebook-opslag, hvor hun siger farvel til dansk politik efter syv år i Folketinget.

Stine Brix har siddet i Folketinget for Enhedslisten siden 2011. I 2013 blev hun formand for folketingsgruppen, og hun har også siddet i Folketingets Præsidium.

Men nu er det altså slut. Fredag gik hun på juleferie, der samtidig også er starten på barsel for politikeren.

Og det betyder altså, at hun ikke når tilbage inden det næste folketingsvalg, som senest skal afholdes i juni 2019.

'Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en kæmpe stor TAK til alle jer, som har givet mig den fantastiske mulighed! Jeg er meget taknemmelig,' skriver politikeren i opslaget, hvor hun også understreger, at hun er stolt over at have gjort Enhedslisten til en mere klar og tydelig stemme i diskussion om social retfærdig politik.

Det fremgår ikke af opslaget, hvad Stine Brix skal foretage sig, når hun er færdig med sin barsel. Tilbage i januar 2017, da hun annoncerede, at hun ikke ville genopstille i Folketinget, forklarede hun, at der ikke var nogen plan.

'Jeg ligger ikke inde med en specifik drejebog for, hvad der skal ske efter livet på Christiansborg, men jeg kan mærke, at det er nok for mig. I hvert fald denne gang,' skrev hun dengang i et opslag på Facebook.