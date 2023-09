Det er 'helt på månen', når Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen løfter den moralske pegefinger over for danskere, der formaster sig til at arbejde mindre end de kan.

Det mener den kendte iværksætter Martin Thorborg.

»Jeg ved slet ikke, hvor man skal starte med, hvor langt ude det er overhovedet at tænke på den her måde,« siger Jubii-stifteren, der i dag ejer regnskabsvirksomheden Dinero.

Ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, kan danskere nemlig godt droppe drømmene om at arbejde mindre eller gå på deltid – også selvom det er for egen regning.

I Jyllands-Posten kommer den politiske ordfører med en opsang til den del befolkningen, der ønsker at arbejde mindre og veksle penge og velstand til mere tid med familie, venner og fritidsinteresser.

»Hvis man kigger i aviserne, er der masser af historier med mennesker, som finder lykken ved at holde op med at arbejde,« siger Christian Rabjerg Madsen og tilføjer:

»Der er en generel debat, som forherliger det at være mindre på arbejdsmarkedet, end man kan. Men det er et helt forkert ideal. Fordi det er et ideal, som undergraver vores velfærdssamfund,« siger han.

Ifølge Christian Rabjerg Madsen er det nemlig sådan, at »vores velfærdssamfund på sigt ikke kan hænge sammen« hvis flere danskere vælger at gå tidligere på pension, på deltid eller helt at droppe arbejdsmarkedet.

Ifølge Thorborg har man i Socialdemokratiet og regeringen slet ikke forstået, hvor stærk tendensen i befolkningen til at arbejde mindre - i takt med at velstanden er steget - egentlig er.

»Det er da helt naturligt, at folk gerne vil arbejde mindre, når de har råd til det. Det har jeg også selv gjort. Der er da alt muligt, som folk gerne vil med deres liv udover at arbejde. Når man selv betaler for det, så skal politikerne på Christiansborg i den grad blande sig udenom,« siger han.

Ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen kan danskerne godt glemme alt om at arbejde mindre i fremtiden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En ny undersøgelse viste i denne uge, at der nu er 100.000 offentligt ansatte i Danmark, der alene bruger deres tid på administration. Det er ny rekord.

Derfor skal politikerne ifølge Thorborg starte med at få styr på forbruget i den offentlige sektor, før man opfordrer danskerne til at arbejde mere.

»Den offentlige sektor har aldrig været større, og de ansatte derude bliver overbebyrdet med al muligt overflødigt papir- og pseudoarbejde. I stedet for at få styr på tingene og tage lidt ansvar kræver man så, at danskerne skal arbejde endnu mere. Det er jo helt vildt, de ikke kan se det,« siger Martin Thorborg.

Også statsminister Mette Frederiksen har stemplet hårdt ind i debatten om danskernes arbejdstid. Tilbage i marts i år deltog hun i et arrangement med Børsens chefredaktør, Bjarne Corydon.

»Der er alle mulige mennesker, der mener, vi kan arbejde mindre. Glem det, venner. Glem det,« sagde Mette Frederiksen dengang på scenen ifølge Børsen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Christian Rabjeg Madsen.

