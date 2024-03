Til mindehøjtidelighed for Søren Pape kan medlemmer af De Konservative tale med en psykolog, oplyser partiet.

Forfatter og præst Kristian Ditlev Jensen holder to mindeandagter på Christiansborg søndag, hvor medlemmer og ansatte i De Konservative kan mindes Søren Pape Poulsen.

Det oplyser De Konservative til Ritzau.

Klokken 11.30 var personalet i De Konservative samlet til en mindeandagt, som kan beskrives som en lille gudstjeneste.

Til andagten mindedes partiet den nu afdøde formand Søren Pape Poulsen, som mistede livet lørdag efter en hjerneblødning.

Kristian Ditlev Jensen talte til de fremmødte, og der blev sunget sangen "Forelskelsessang", som af mange kendes bedst for sin første linje:

- Du kom med alt det, der var dig.

Sangen er skrevet af Jens Rosendal og handler om hans store kærlighed, en mand han forelskede sig i i 1981, da han var 50 år.

- Jeg tror, Søren (Pape Poulsen, red.) kunne spejle sig i historien om at springe ud som homoseksuel. Han kunne i hvert fald rigtig godt lide den sang, siger Kristian Ditlev Jensen.

Sangen er blevet valgt af Kristian Ditlev Jensen i samråd med de nærmeste.

Desuden blev der sunget "Hil dig, Frelser og Forsoner".

- Han sad som et søm i kirken hver søndag i Viborg Domkirke. Så vi tog en meget højkirkelig påskesalme, siger Kristian Ditlev Jensen.

- Den gengiver påskens budskaber og slutter med en meget smuk linje, "sig vi går til paradis". Så blev det meget højstemt til sidst, lyder det.

Klokken 13 mødes forretningsudvalget og hovedbestyrelsen til en mindehøjtidelighed. Her vil de samme sange blive sunget, og Kristian Ditlev Jensen vil holde samme mindeandagt.

Kristian Ditlev Jensen har skrevet flere bøger og var indtil 2022 præst på Anholt. Siden 2023 har han været præst i Kværndrup på Fyn.

Søren Pape Poulsen blev ramt af en blødning i hjernen under et hovedbestyrelsesmøde i Vejen fredag.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer, som deltog i fredagens møde og var til stede, da Søren Pape Poulsen faldt om, vil deltage i søndagens mindehøjtidelighed.

Ved mindehøjtideligheden vil der være mulighed for at tale med en psykolog, der kan hjælpe med at bearbejde oplevelsen, oplyser partiet.

Kristian Ditlev Jensen stillede op for Ny Alliance ved folketingsvalget i 2007. Allerede året efter meldte han sig dog ud af partiet. I 2015 meldte han sig ind i De Konservative.

I 2001 debuterede Kristian Ditlev Jensen som forfatter med selvbiografien "Det blev sagt". I bogen skildrer han en barndom, hvor han blev udsat for seksuelle overgreb.

