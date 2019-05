Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup er en del af B.T.'s kendispanel, Kendte Stemmer, der løbende kommenterer valgkampen.

Søndag aften sad hun foran fjernsynet, da de to statsministerkandidater fra Socialdemokratiet og Venstre mødtes i en debat én til én på TV 2.

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Det er første gang Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) mødes i verbal clinch under valgkampen.

Charlotte Sachs Bostrup er instruktøren bag blandt andet 'Anja & Victor'-filmene samt flere episoder af 'Nikolaj & Julie', 'Nynne' og 'Dicte', og hun vil ikke pege på en entydig vinder bland de to, faktisk synes hun, det var en lidt sløv debat.

Det gjorde mig skuffet, da..

»... Mette Frederiksen ikke havde større visioner for, hvordan vi skal sikre et grønt og bæredygtigt landbrug. Hun svarer, at fordi køerne prutter, skal vi lave en anden fodersammensætning. Det bliver jeg rigtig skuffet over, hvis det er Socialdemokratiets forslag. Vi skal have helt større planer på klimaområdet.«

Det fik mig til at smile/grine, da...

»... Jeg synes, Mette Frederiksens kommentar var ret god, da Løkke sagde, han var født farveblind. Hvortil hun svarede, at det var der mange af os, der havde fornemmet de sidste par dage. Det, synes jeg, var meget sjovt.«

Det mest interessante i aften var...

»... At det ikke var en særlig interessant debat. Min overordnede oplevelse er, at der står to mennesker, som gerne vil føre Danmark det samme sted hen, i hvert fald nogenlunde, og de har de samme forsigtige forestillinger om, hvordan man skal gøre det. De manglede i den grad større visioner begge to.«

Debattens stærkeste argument kom, da...

»... Jeg kan faktisk ikke fremhæve nogen stærkeste argumenter. Jeg havde hørt det meste af det før. Det var meget tydeligt, at Mette Frederiksen primært mener, vi skal finde en masse penge til at styrke velfærden her i landet. Det var meget tydeligt, hun ville holde fast i den stramme udlændingepolitik. Lars Løkke vil gøre det samme, men han er mere opmærksom på, at økonomien skal bevares hele vejen igennem.«

Det overraskede mig mest, da..

»... Lars Løkke sagde, at han ville gøre det lettere for folk at bosætte sig i Danmark for folk fra lande, vi normalt identificerer os med. Netop i forhold til 24-års reglen. Der, synes jeg, han lukkede op for at gøre noget ved den regel, hvor Mette Frederiksen stod meget fast.«

Han/hun gjorde det bedste indtryk, fordi..

»... Faktisk var der ingen af dem, der gjorde et særlig godt indtryk. De var begge totalt sløve i optrækket, og de manglede visioner begge to. Deres kernevælgere har været vældig tilfredse hver især, tror jeg. Selvom tonen til tider var tilspidset, var der også en let og humoristisk tone mellem dem, og det værdsætter jeg.«