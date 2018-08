Dansk Folkeparti bliver vinderen af slagsmålet med Liberal Alliance, uanset hvordan regeringen bliver strikket sammen efter næste valg.

Det vurderer erhvervsmanden Asger Aamund, der tidligere var en solid støtte for Liberal Alliance.

»Det mest sandsynlige er nok, at det ender med en regering bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Trods balladen mellem DF og LA, tror jeg også, det er muligt, et ender med en firkløverregering, hvor LA også er med. Men DF kommer til at bestemme 70 pct. i den regering, og de øvrige partier 30 pct.,« vurderer Asger Aamund.

»LA har været meget fleksible på det seneste. De vil sluge en hvilken som helst kamel for at være med,« tilføjer Aamund, der kender Liberal Alliance og lederen Anders Samuelsen virkelig godt fra partiets tidlige år og fra forløberen Ny Alliance.

Forholdet mellem LA og DF er løbende forværret efter at LA kom i regering og efter det farceagtige forløb af finanslovsforhandlingerne sidste år, hvor LA truede med at stemme imod sin egen finanslov. DF vil efter næste valg kræve, at Lars Løkke smider LA ud af regeringen, og i stedet tager DF ind. LA mener til gengæld, at DF kan være skyld i, at Mette Fredeiksen bliver statsminister, selv om regeringen og DF måtte have flertal sammen.

»Der vil altid være bøvl mellem de to. De står langt fra hinanden ideologisk, plus at der er en dårlig personlig kemi både mellem Samuelsen og Thulesen Dahl og mellem mange andre af de toneangivende personer i de to partier. Det kan ikke undgå at medføre en masse drilleri og chikane,« siger Asger Aamund.

»Men sagen er jo, at så snart et af partierne kommer i regering, retter det ind og opgiver de fleste af sine kerneområder. Det er sket for LA siden, de kom i regering, og det vil sikkert også ske for DF, når de kommer i regering. Så falder de ind i en konsensuspolitik, som ligger meget tæt op ad Thorning-regeringens politik, som igen lå meget tæt op ad Fogh-regeringens politik.«

»Den udvikling har været der lige siden antallet af vælgere udenfor arbejdsmarkedet blev større end antallet af vælgere, der er i arbejde. Det betyder ingen reformer, ingen vækst - kun fordelingspolitik, hvor man skændes om, hvem, der skal have hvilke stykker af kagen. Senest har finansminister Kristian Jensen jo også sagt, at den offentlige sektor godt må vokse de kommende år. Det er at holde døren åben for DF,« siger Asger Aamund.