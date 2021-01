Onsdag aften har mere end 10.000 danskere meldt sig i tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye politiske netværk.

Blandt de tilmeldte finder man et tungt erhvervsnavn – nemlig Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, Lars Rebien Sørensen.

Det skriver Politiken.

Den 9. januar meldte han sig ind i det politiske netværk, som Lars Løkke Rasmussen oprettede, efter han på den første dag i det nye år meldte sig ud af partiet Venstre og blev løsgænger i Folketinget.

Til Politiken forklarer Lars Rebien Sørensen i en mail, at han deler den tidligere Venstre-formands 'analyse af den nuværende politiske situation':

»Det er min opfattelse, at det ville gavne erhvervslivet, privatpersoner og Danmark i al almindelighed, hvis der kunne skabes et mere stabilt politisk flertal på midten i dansk politik. Som kunne sikre langsigtede løsninger, som er forudsigelige og baseret på et bredt politisk flertal,« skriver han.

Videre fortæller den 66-årige erhvervsmand til Politiken, der tidligere var topchef i Novo Nordisk, at han ikke går med tanker om at stille op som folketingskandidat.

Lars Løkke Rasmussen meldte sig ud af Venstre 1. januar i år efter 40 års medlemskab.

I tiden efter blev der gættet på, om han ville stifte et nyt parti, men i stedet oprettede han det politiske netværk.

I en sms til B.T. afviste han dog tidligere på måneden ikke, at det på sigt kan udvikle sig til et nyt parti:

»Jeg har fået mange henvendelser fra mennesker, som gerne ser situationen brugt til et opbrud i dansk politik og et nyt parti. Om der er basis for det, ved jeg helt ærligt ikke. Det skal føles helt rigtig ind i marven. Men jeg er opmuntret af de mange positive henvendelser, og derfor nu et forpligtende netværk. Om det 'bare' bliver velkommen, inspiration til mit virke eller noget meget større, kan kun tiden vise,« lød det.