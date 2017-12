LA-formand Anders Samuelsen har været amatøragatig i sine forhandlinger med Dansk Folkeparti og internt i regeringen om skat og udlændinge. Og han har begået to store fejl.

Det siger erhvervsmanden Asger Aamund, der ellers i mange år har været en prominent LA-støtte.

Ifølge den erfarne erhvervsleder er to ting elementære i forhandlinger:

1. Man skal ikke true nogen, hvis man ikke har modet eller evnerne til at gennemføre sine trusler

2. Man skal ikke prale af resultater, man er milevidt fra at nå.

»Anders Samuelsen har gjort begge dele, og det er politisk dilletant-arbejde. I stedet skulle han have klappet i med trusler og løfter, gjort sit bedste, og så kunne han bagefter have sagt: »Desværre, venner, det lykkedes ikke i denne omgang«,« siger Asger Aamund.

LA bliver nu også ramt i meningsmålingerne, efter at de måtte bøje sig i magtkampen med Thulesen og Løkke. I en måling fra Megafon for Politiken/TV2 23. december får LA kun 4,0 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 1,5 procentpoint på én måned og næsten en halvering siden valget i 2015, hvor partiet fik 7,5 pct. Og ifølge en anden måling fra samme instutut er Samuelsen den mindst troværdige partileder på Chistiansborg.

»Thulesen vil gerne skrive under på en skattereform, hvis han kan få en migranteform, men Løkke vil ikke provokere i Berlin eller Bruxelles. Han vil ikke gå over kanten med konventioner og EU-domme. Derfor kan han ikke levere, og derfor har Thulesen Dahl pakket varerne ned i skuffen igen. Og uden DF kan LA ikke få skattelettelser,« siger Asger Aamund.

Nogle synes nok, det er underligt, at skattelettelser skal kombineres med udlændingepolitik?

»Politik er jo én lang studehandel fra morgen til aften. Somme tider er det ikke ikke kønt at se på, men jeg kan godt forstå, at Thulesen Dahl prøver at få en migrantreform igennem, når nu han har chancen. Samuelsen går hårde tider i møde i det nye år. Han kan ikke true nogen mere, og han kan ikke tvinge resultater igennem, for han har bevist, at det får han intet ud af. Han kan dog glæde sig over, at LA ser ud til at have en kernevælgermasse på ca. 5 pct., som stemmer på dem uanset hvad,« siger Asger Aamund..

Mia Amalie Holstein, der er velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank CEPOS, mener, at man godt kan argumentere for at LA gjorde større gavn for det borgerlige Danmark, da de ikke var i regering.

»Dengang var de en ideologisk hyrdehund ude på højrefløjen, der kunne trække i den blå retning, og sikre at regeringen ikke gled ind mod midten. Det mangler vi nu, for det blev svært for LA, da de kom i regering. Der skulle de håndtere støttepartiet DF, som jo slet ikke er et borgerligt parti længere efter min mening,« siger hun.

»Jeg kan godt forstå, at folk i det borgerlige liberale bagland, som gerne vil have skattelettelser, er skuffede over, at kommunalvalget og finansloven handler om mere velfærd. Særligt når de ser på USA, der jo netop har vedtaget store indkomst- og selskabsskattelettelser – selskabsskatterne sænkes fra 35 til 21 pct. - så viser det jo, at det kan lade sig gøre.«

»Det var forhastet af LA at kravle op i et træ, når de ikke havde en plan for hvordan, de skulle komme ned igen,« siger Mia Amalie Holstein.

Det lykkedes i går ikke BT at få en kommentar fra LA.