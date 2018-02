LA-lederen når historisk lavpunkt i YouGov-måling. »Det var dumt at prale med skattelettelser, som de var galakser væk fra at opnå," siger erhvervsmanden Asger Aamund

LA-leder Anders Samuelsen har slået en rekord.

Desværre for ham og Liberal Alliance er det en bundrekord.

Da meningsmålingsinstituttet YouGov lavede deres nyeste måling af partiledernes popularitet, slog Anders Samuelsen bunden ud af skalaen.

YouGov har aldrig før registreret så lavt et tal i deres popularitetsmålinger.

»Anders Samuelsens score (2,17) er den laveste, som vi nogensinde har målt på partilederlisten. Næstlavest var Pernille Vermund i juni 2017 (2,20), og tredjelavest var den sidste måling for Lene Espersen i januar 2011 (2,22),« siger YouGovs analysechef Lars Gylling.

LA-lederens nedtur kommer efter et forløb i december, hvor han på sociale medier lovede »historisk høje skattelettelser« før jul. De kom imidlertid ikke, og senere droppede regeringen sin »ambitiøse« plan og lavede i stedet en lille skattereform, der giver en typisk LO-lønmodtager en årlig besparelse på 2.100 kr. Altså under 200 kroner om måneden.

De kaotiske forhandlinger, hvor LA tabte ansigt, og Anders Samuelsens efterfølgende undskyldning på Facebook, har sandsynligvis medvirket til den aktuelle bundrekord.

Erhvervsmanden Asger Aamund, der kender Anders Samuelsen godt og støttede ham i starten, siger:

»Det var dumt at prale med skattelettelser, som de var galakser væk fra at opnå. Jeg har stor erfaring med forhandlinger, og man skal aldrig prale med resultater, man ikke har opnået. Og man skal ikke true med noget, man ikke kan gennemføre. De gjorde begge dele, og så ser vælgerne sig om efter noget andet.«

I det politiske index fra YouGov går LA tilbage til 4,2 pct. I sidste måling stod de til 4,6 pct., og i valgresultatet fra 2015 fik de 7,5 pct. Asger Aamund tror ikke, de kan komme længere ned, end de er nu.

»For nogle år siden lavede LA selv undersøgelser, der viste, at de havde en gruppe på 4-5 pct., der ville støtte dem uanset hvad. Der er de nok nået ned nu. Og det er en ret robust skare, så de kommer nok ikke længere ned end dette. Men jeg mener ikke, LA skulle være gået i regering. Der er brug for nogen, der banker de andre oven i hovedet med en rigtig økonomisk plan. Men da de kommer i regering, bliver alle deres ideer skudt ned i flammer. Billigere nødder og afgifter over Storebælt er jo ynkelige resultater,« siger Asger Aamund.

Partiets politiske ordfører Christina Egelund siger:

»De dårlige målinger hænger sammen med, at Anders Samuelsen er den partileder, der mener mest. Han har de mest markante synspunkter og modet til at lægge det åbent frem. Så gør man sig sårbar overfor den del af vælgerkorpset, der gerne vil have mere socialisme. Jeg er pavestolt af at have en partileder, der gør sådan, selv om det betyder, at han bliver trukket ned i en popularitetsmåling.«

Tror du ikke, nogle borgerlige vælgere er skuffede over, at de ikke har fået så store skattelettelser, som de var blevet stillet i udsigt?

»Mange borgerlige liberale vælgere ville ønske, at også DF ville bakke op om en borgerlig liberal økonomisk politik. Men Anders er nok ligeglad. Han lader sig ikke påvirke af den slags målinger,« siger Christina Egelund.

Selv om det ser historisk elendigt ud nu, har både Anders Samuelsen og hans øvrige ministerhold længe klumpet sig sammen i bunden af popularitetsmålingerne i flere institutter.

Det har været så slemt, at Anders Samuelsen selv angreb emnet i sin tale ved LAs landsråd i april sidste år:

»I kan rende og hoppe med jeres popularitetsmålinger. I kan rende mig et vist sted,« sagde han.

Senere forklarede Anders Samuelsen, at det er de røde vælgeres skyld:

»Vi har analyseret på det. Det er de røde vælgere, der synes, jeg er idiot, og derfor ligger jeg så lavt,« sagde han til BT.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er klart den mest populære partileder. Det har hun i øvrigt været konstant i YouGovs målinger, siden hun debuterede på listen i oktober 2015. Kristian Thulesen Dahl (DF) er nr. 5 og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nr. 6.

Rød blok går igen frem og er tilbage på niveauet fra november/december - inden et lille dyk i to januarmålinger. I denne måling står rød blok til 90 mandater mod 85 mandater til den blå blok. Det er især Socialdemokratiet og Enhedslisten, som trækker fremgangen til rød blok. S går 1,4 procentpoint frem i forhold til målingen for to uger siden, mens EL går 1,3 procentpoint frem.