'De skal ud - evt. med faldskærm.'

Det er, hvad partiet Stram Kurs kalder deres liste over de 20 mennesker, partiet mener bør smides ud af Danmark som de første.

Debattøren Mary Consolata Namagambe er nummer syv på 'ønskelisten'.

»Lige efter listen kom ud, kiggede jeg mig lidt over skulderen. Den liste giver folk et bestemt billede af mig som en fjende af Danmark. Det er meget ubehageligt,« fortæller den 30-årige debattør.

Ret til ytringsfrihed

I teksten om hende på partiets hjemmeside står der:

'Ugandisk kvinde, der ikke bryder sig synderligt meget om hvide mand, især ikke når de bruger ordet neger. Vi synes, at hun skulle tage hjem til Uganda, hvor hun ikke længere ville behøve at lide under dette problem.'

Denne tekst blev omdelt til flere danske husstande og hængt op som plakat flere steder i Danmark.

Men selvom det skræmmer Mary Consolata Namagambe, at folk kan tro, at hun ikke kan lide mennesker, der er lyse i huden, så mener hun også, at partiet er i sin fulde ret til at lave sådan en liste.

Det er farligt, hvis man dikterer, hvad folk må og ikke må sige Mary Consolata Namagambe

»Det er vel hans ret at lave den liste. Han bruger sin ytringsfrihed, som han også kæmper for sin ret til at have, men det er lidt paradoksalt, da jeg også bare benytter mig af min ytringsfrihed,« siger hun og taler om partiets formand og stifter, Rasmus Paludan.

Hun mener nemlig, at der er en vis dobbeltmorale i partiformandens holdning til hende.

»Det lyder lidt mere som et diktatur, hvis man italesætter ting, som man ikke kan lide, og så bliver straffet for det,« siger hun og fortsætter:

»Man må selvfølgelig gerne have en holdning til, hvad folk siger, men man bør ikke straffe dem for det, hvis det er inden for lovens rammer.«

Debattør Mary Consolata Namagambe. Foto: Privat

Ikke et personligt angreb

B.T. har selvfølgelig også talt med Rasmus Paludan. Han fortæller, at det ikke er et personlig angreb på debattøren.

»Jeg støtter hendes arbejde med genanvendelige menstruationsbind, og jeg har ikke noget personligt imod hende,« siger han.

Han mener blot, at det er 'hendes ønske om at ændre den danske kultur', der er problemet.

Her henviser han til en episodei radioprogrammet 'LOL DK' på P3, hvor der blev læst en joke op, hvor ordet 'neger' indgik. Det mente Mary Consolata Namagambe ikke var okay.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs. Foto: Claus Bech

»Hun vil have, at vi bruger ordet afrodansker, men det findes ikke,« siger Rasmus Paludan og fortsætter:

»Som gæst i landet må man indordne sig, og det gør hun ikke. Derfor er det bedre for hende at rejse tilbage til Uganda.«

På samme liste kan man blandt andet finde leder af Loyal To Familia, Shuaib Khan, og lederen af banden Blågårds Plads-banden, Abderrozak Benarabe.

Men også kulturpersonligheder som digter og musiker Mazen Ismail er på listens tiendeplads.