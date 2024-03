Det er Papes familie, der har ønsket, at biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær forestår bisættelsen.

Det er biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær, der lørdag klokken 11 skal forestå bisættelsen af den afdøde konservative formand, Søren Pape Poulsen.

Det er Papes familie, der har ønsket Henrik Stubkjær. Biskoppen mener, at Viborg Domkirke, hvor bisættelsen finder sted, er den helt rigtige lokation for Pape.

- Domkirken betød meget for Søren, siger Stubkjær.

Han siger, at det bliver en svær dag.

- Det er jo stadigvæk helt uforståeligt og kom som et chok for os alle sammen.

Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag, efter at han fredag blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i partiet.

Han blev fredag kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 13.13 lørdag døde han.

Siden da er det strømmet ind med kondolencer, ligesom borgere i Viborg har lagt blomster ved hans bopæl.

Stubkjær har haft et tæt forhold til Søren Pape Poulsen og kendt ham i mange år. Han kan endnu ikke fortælle mere om de salmer, der skal synges, men han siger, at der er tale om salmer, der betød meget for Pape:

- Han elskede at synge. Netop salmerne og digtene i salmerne tyr vi til, når vores egne ord slipper os, siger Henrik Stubkjær.

Der er normalt plads til 800 mennesker i kirken, men der kan i særlige tilfælde skabes plads til flere.

Henrik Stubkjær nævner, at kirken er udsmykket med kunst, der går fra den første side af Det Gamle Testamente til sidste side af Det Nye Testamente.

- Det er ud fra den historie, vi kan have et håb. Jeg ved, at det også var det, Søren levede på, siger han.

Henrik Stubkjær har været biskop over stiftet siden 2014 og er kendt fra flere sammenhænge. I 2023 blev han valgt som præsident for Det Lutherske Verdensforbund som den første dansker.

Han har også været stærkt engageret i Folkekirkens indsats for den grønne omstilling.

Det er endnu ikke meldt ud, om bisættelsen bliver for indbudte, eller om den åbnes for alle.

