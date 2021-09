Kendt Aalborg-rådmand genopstiller mod forventning ikke til byrådet ved det kommende kommunalvalg.

Når de aalborgensiske vælgere den 16. november går til stemmeurnerne, bliver der ikke mulighed for at sætte kryds ved nuværende rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem har ifølge Nibe Avis meddelt sin lokale partiforening i Nibe og sit partis gruppe i Aalborg Byråd, at han ikke genopstiller.

Hans Henrik Henriksen siger til avisen, at valget er truffet efter lang tids overvejelser.

»Det har ikke været en let beslutning, men hensynet til min familie og mig selv har været den afgørende faktor,« siger nibenitten til sin lokale avis.

Hans Henrik Henriksen blev første gang valgt ind i Aalborg Byråd i 2005.

Efter kommunalvalget i 2013 blev han valgt som rådmand for By- og Landskabsforvaltningen. En post, han har siddet på siden, og som han beholder, indtil den nuværende valgperiode slutter.