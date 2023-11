En uge som Folketingsmedlem. Mere blev det ikke til for Ken Kristensen.

»Turen slutter, næsten før den begyndte,« som han selv skriver på Facebook.

For Venstrepolitikeren er allerede færdig på Christiansborg – det blev en realitet med torsdagens regeringssrokade.

Her måtte partifællen Morten Dahlin således afbryde sin barsel og vende tilbage til det politiske arbejde som ny minister for byer og landdistrikter samt kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.

Det var ham Ken Kristensen var tiltrådt i rollen som vikar for.

»Jeg nåede, at være Folketingsmedlem i en uge, og selvom det nok er Danmarkshistoriens korteste vikariat, var det hele turen værd,« skriver Ken Kristensen på Facebook:

»Jeg sagde, hvad jeg mente, og gjorde hvad jeg sagde.«

Ken Kristensen nåede at blive udnævnt til at være Venstres inderigsordfører. Og han nåede at få plads i flere udvalg.

Torsdag nåede han også at holde sin første og sidste ordførertale.

Nu er politikeren vendt tilbage til fuldt ud at kunne fokusere på kommunalbestyrelsen i Køge Kommune, hvor han er 1. viceborgmester.

»Jeg synes stadig politikerne på Christiansborg har brug for erfaring fra virkeligheden og fortællinger om, hvilke udfordringer vi som samfund og ganske almindelige borgere har i vores hverdag,« skriver han på Facebook:

»Nogen gange er der langt fra Christiansborg til danskerne. I mit tilfælde var der en uge hvor der var lidt kortere.«

Ken Kristensen er fortsat folketingskandidat i Stevns/Faxe-kredsen.

Han skulle egentlig have vikarieret for Morten Dahlin i tre måneder.