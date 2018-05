Selv om et flertal indfører tvungen vuggestue for ghettobørn, så er der dog mulighed for hjemmeundervisning.

København. Børn i ghettoområder skal tvinges i vuggestue fra de er ét år. Det er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mandag blevet enige om. Men der vil dog fortsat være mulighed for at holde barnet hjemme.

Det fremgår af aftalen, som er indgået mandag hos børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Forældre, der selv ønsker at varetage indsatsen, har mulighed for dette, så længe den står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud, hedder det i aftalen.

Dermed skal forældrene kunne give deres børn den samme sproglige stimulering og viden om danske traditioner og værdier, som barnet ville få i læringstilbuddet på 25 timer om ugen i vuggestuen.

Ellers kan forældrene ikke få lov til at stå for tilbuddet selv, fremgår det af aftalen:

- Kommunerne skal inden for den første måned være på tilsynsbesøg for at vurdere, om indsatsen står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud.

- Kommunen skal særligt lægge vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9.-klasses afgangsprøve i dansk, prøve i Dansk 3 eller lignende.

- Hvis indsatsen står mål hermed, skal kommunen ikke foretage flere tilsynsbesøg, hedder det i aftalen.

/ritzau/