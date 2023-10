8,5 procent. Den værste Voxmeter måling for Venstre nogensinde.

Det er den melding, formand Jakob Ellemann-Jensen i dag er vågnet op til på efterårsferiens første dag.

Bekymringen er stor i det gamle masseparti, der plejede at kunne hive mindst 20 procent af stemmerne hjem, når danskerne gik til valg, vurderer B.T.s politiske kommentator.

»Det her får folk i Venstre til at tænke - rigtig meget,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»I Venstre har man set realiteterne i øjnene. De kommer ikke tilbage til valg med 20 procent af stemmerne. Venstre er et fragmenteret parti. Nu er succeskriteriet nærmere at få 15 procent af stemmerne,« siger han.

Men selv det er Venstre altså ifølge den nyeste Voxmeter måling, meget langt fra.

Med 8,5 procent af stemmerne vil Venstre være landets femte største parti, hvis der var valg i dag. Og være langt fra de 13,3 procent af stemmerne, som Venstre fik ved seneste folketingsvalg.

Et resultat, der var partiets dårligste valgresultat siden 1988.

I den nyeste måling bliver Venstre overhalet af Danmarksdemokraterne, og har Moderaterne lige i hælene.

Og det gør ondt. Rigtig ondt.

»Det er svært for dem at blive overhalet af Inger Støjberg, som forlod Venstre for at danne Danmarksdemokraterne,« siger Joachim B. Olsen.

Og ifølge ham er en måling som den seneste fra Voxmeter noget, der får baglandet i Venstre til at tænke over om Jakob Ellemann-Jensen er den rette mand til formandsposten.

»Man havde håbet, at det ville hjælpe på de lave meningsmålinger, at han kom tilbage fra sin sygemelding. Og i starten så man da også et lille løft, men efter ministerrokaden er det kun gået en vej - ned,« siger Joachim B. Olsen og henviser til at Jakob Ellemann-Jensen kort efter sin tilbagekomst byttede rollen som forsvarsminister ud med Økonomiminsteriet.

»Det sendte et forkert signal. At Ellemann-Jensen kom tilbage og sagde, at han var klar igen, men han var jo ikke klar til at påtage sig de samme arbejdsopgaver,« siger han.

På trods af gentagende skrækmålinger, vurderer Joachim B. Olsen dog ikke, at Jakob Ellemann-Jensen kan se frem til at blive væltet, når han den 18. november skal til landsmøde med hele partiet.

»Man vælter ikke høvdinger i Venstre, hvis han skal stoppe som formand, er det fordi, han bliver prikket på skulderen af en tæt kollega,« siger Joachim B. Olsen.

Hos Venstre lægger partiets politiske ordfører, Morten Dahlin, da heller ikke skjul på, at den nye måling ikke ligefrem er drømmelæsning.

»Vi ville selvfølgelig meget gerne have bedre meningsmålinger, det ville være løgn at påstå andet. Men vi holder snuden i sporet og bliver ved med at levere konkrete politiske resultater der gør en forskel,« skriver han i en sms og nævner som et eksempel på dét regeringens nye folkeskoleudspil.

»Hvor vor undervisningen i højere grad tilpasses den enkelte elev i stedet for at alle skal tvinges igennem præcis samme forløb. Når valgdagen kommer tror vi på, at en stor del af danskerne vil belønne os for den slags resultater,« lyder det fra Morten Dahlin.

