Blot 10 procent af danskerne ville ifølge en ny måling fra Voxmeter sætte kryds ved Venstre, hvis der var valg i dag.

Det er det laveste, Venstre nogensinde er blevet målt til hos analyseinstituttet Voxmeter, der har lavet målinger siden 2001.

Ved folketingsvalget 1. november fik Venstre 13,3 procent af stemmerne.

Venstre-formand og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen sygemeldte sig i sidste uge på ubestemt tid.

I den nye måling fortsætter Liberal Alliance den fremgang, partiet har haft siden folketingsvalget.

I målingen står LA til 10,8 procent af stemmerne.

Også SF fortsætter fremgangen, og står til at få 14,9 procent af stemmerne.



Partiet fik 8,3 procent ved valget.

De to andre regeringspartier, Moderaterne og Socialdemokratiet, får også målinger et stykke under valgresultatet.

Socialdemokratiet havner på 22,9 procent, hvilket er en tilbagegang på knap fem procentpoint fra valgresultatet på 27,5 procent, mens Lars Løkkes Rasmussens Moderaterne går næsten to procentpoint tilbage og står til 7,4 procent.

SVM-regeringen står samlet set til en massiv tilbagegang.



Blot 40,3 procent af vælgerne ville stemme på et af de tre partier, hvis der var valg i dag.