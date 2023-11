Det har aldrig set værre ud for Socialdemokratiet med Mette Frederiksen som formand.

Hver tredje vælger har vendt Socialdemokratiet og ikke mindst statsministeren ryggen siden folketingsvalget for et år siden.

Det viser en ny meningsmålingen, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Altinget og DR.

I målingen får Socialdemokratiet opbakning fra færre end hver femte vælger.

Ved folketingsvalget 1. november sidste år fik det gamle arbejderparti 27,5 procent af stemmerne, men kun 18,2 af vælgerne ville sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valgt i dag.

Det betyder ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, at partiet kommer under de psykologisk vigtige 20 procent.

Det betyder også, at den socialdemokratiske folketingsgruppe vil blive betydeligt mindre. Fra 50 mandater til 33.

Og det er ifølge Henrik Qvortrup noget, der kan få utilfredsheden til at stige internt i partiet.

Den nye meningsmåling ser skidt ud for alle de regeringsbærende partier, men i særklasse for Socialdemokratiet, siger Henrik Qvortrup.

»I de glade coronadage var hun Mette Frederiksen fuldstændig skærmet for kritik,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter.

»Men med den her måling vil flere i den socialdemokratiske folketingsgruppe kunne regne ud, at de skal finde noget andet at lave efter næste valg. Og det kan få utilfredsheden til at vokse.«

Henrik Qvortrup er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen ikke længere har den status i befolkningen, som hun især fik under coronapandemien.

»Hvis nogen formastede sig til at kritisere hende eller partiet, var det nærmest landsskadelig virksomhed. Nu er det hverdag. Hendes stjernestatus og status som landsmoder er væk, vælgerne køber ikke den her med, at hun passer på os alle.«