Møgsager og uro ser nu ud til at skabe vælgerflugt fra Radikale Venstre. I en meningsmåling, som YouGov har lavet for B.T., får De Radikale Venstre blot 3,5 procents opbakning.

Ved folketingsvalget i 2019 stemte 8,6 procent af vælgerne radikalt og sikrede dermed partiet 16 mandater.

Nu har partiet dog kun 14 mandater. Jens Rohde er nemlig blevet løsgænger, og Ida Auken er blevet socialdemokrat. Deri ligger en del af forklaringen på partiets nedtur.

»Det er ikke sjovt for Radikale Venstre. Nedturen kommer oven på et tumultarisk efterår med intern splid, og nu har to profiler, Jens Rohde og Ida Auken, så forladt partiet,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.261 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. februar 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint). Vis mere Undersøgelsen er baseret på interview med 1.261 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. februar 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Qvortrup peger også her på balladen med Morten Østergaard, der måtte forlade formandsposten, efter det kom frem, at han havde flere sager om krænkende adfærd over for kvinder i bagagen.

»Det er jo et parti, der slår sig op på at være lidt bedre end andre, og så viser sådan en sag, at det var de så ikke alligevel. Nærmest tværtimod,« siger Henrik Qvortrup.

3,5 procents opbakning er faretruende tæt på spærregrænsen for et mere end hundrede år gammelt parti, der har spillet en stor rolle i dansk politisk historie. Qvortrup regner dog ikke med, at partiet ryger helt ud af Folketinget.

»Retfærdigvis skal det siges, at andre målinger sætter partiet lidt højere i opbakning, men nedturen er helt klar. Hvis de resultater kommer til at gøre sig gældende ved et folketingsvalg, så står Radikale Venstre sandsynligvis med ganske få mandater, som i praksis ingen indflydelse får. Det er den store trussel for dem,« siger Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup, B.T.s politiske redaktør. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup, B.T.s politiske redaktør. Foto: Jon Wiche

Qvortrup peger på, at Radikale Venstre står i en vanskelig situation, når de skal kæmpe sig tilbage i meningsmålingerne.

»Hvis ikke Radikale Venstre går ind og presser regeringen efter bedste evne på sager, der er vigtige for dem, så markerer de sig ikke, og vælgerne kan så spørge, hvorfor de skal vælge De Radikale frem for Socialdemokratiet,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Omvendt så ser det lidt komisk ud, hvis De Radikale puster sig for meget op, når man tænker på den opbakning, de har, og den krise, som de er i netop nu. De er fanget i en catch 22,« siger Qvortrup.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Steenberg, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.