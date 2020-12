Dansk Folkeparti er i frit fald med kurs mod spærregrænsen.

Partiet, der for fem år siden havde opbakning fra hver femte dansker, har fuldstændig mistet grebet om vælgerne og er på en deroute, der let kan føre til partiformandens afgang.

Det vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, på baggrund af den seneste Kantar-Gallup-måling, som er offentliggjort i Berlingske.

»Hvis presset på Kristian Thulesen Dahl ikke var stort nok i forvejen, så er det altså monumentalt nu. Han har fuldstændig mistet grebet om danskerne,« siger Henrik Qvortrup.

Partiets score i meningsmålingen er et nyt lavpunkt.

Blot 4,7 procent af stemmerne ville tilfalde det selverklærede folkeparti, hvis der var valg nu, viser målingen. Den statistiske usikkerhed er på 1,1 procentpoint.

I kontrast til dette står valgresultatet fra juni 2015. Her fik Kristian Thulesen Dahl og co. hele 21,1 procent af stemmerne. Dansk Folkeparti blev således det største borgerlige parti.

Men ved valget Grundlovsdag 2019 forsvandt 21 af før 37 mandater. Vælgertilslutningen var nu blot 8,7 procent.

Kristian Thulesen Dahl ses her til Dansk Folkepartis 25. årsmøde lørdag den 28. november 2020 i Odense. Foto: Claus Fisker Vis mere Kristian Thulesen Dahl ses her til Dansk Folkepartis 25. årsmøde lørdag den 28. november 2020 i Odense. Foto: Claus Fisker

Mens partiformanden lovede bedring, er det siden kun gået én vej. Den stik modsatte.

»Jeg mindes ikke at have set en måling før, hvor Dansk Folkeparti får under fem procent. Det er virkelig noget, der gør nas. 4,7 procent!? Det er en lammer uden lige,« siger Henrik Qvortrup.

»Fortsætter det her, så er Kristian Thulesen Dahl efter min bedste overbevisning ikke formand, når vi når frem til sommer. Der kommer næppe til at ske noget lige nu – vi afventer stadig Meld og Feld-sagen (hvor næstformand Morten Messerschmidt er beskyldt for at misbruge EU-midler, red.) – men altså: av, av, av.«

Ifølge Henrik Qvortrup har Kristian Thulesen Dahl på det seneste markeret sig som en stærk opposition over for statsminister Mette Frederiksen. Men han bliver ikke belønnet for sine anstrengelser.

»Jeg synes faktisk, at hans håndtering af regeringens minkskandale har været god. Han har været knivskarp, og han har været en af dem, der har presset statsministeren mest.«

»Men man skal huske, at Dansk Folkeparti appellerer til vælgere, der vil have tryghed. Den her sag om en minkskandale og lovbrud fra regeringen rager dem en papand,« lyder vurderingen fra Henrik Qvortrup.

B.T. har været i kontakt med Dansk Folkepartis partistifter, Pia Kjærsgaard. Den nuværende udlændinge- og værdiordfører ønsker ikke at kommentere meningsmålingen.