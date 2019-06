32-årige Kasper Baagø så med egne øjne partilederdebatten i DR-byen mandag aften. Og han er slet ikke enig i, at der var tale om et ‘elendigt publikum,’ sådan som Pia Kjærsgaard skriver på Twitter.

Han medgiver dog, at Pia Kjærsgaard kan have en pointe i, at der øjensynligt var et flertal af publikummerne, der bakkede op om de røde partier.

»Der var en overvægt af røde derinde,« siger han og fortsætter:

»Men på rækken foran mig, var der eksempelvis nogle nydeligt klædte unge mænd som, ud fra hvornår der blev klappet, var meget borgerlige. Men de klappede også også, når der blev sagt noget fornuftigt fra andre partier.«

Den 32-årige konsulent og virksomhedsejer havde fået sin gratis billet af sin kæreste. Og han bekræfter DRs tilbagevisning af Pia Kjærsgaards anklage om, at der skulle være tale om en selektion af publikummerne.

»Jeg var blevet spurgt af min kæreste, om jeg ville med. Så jeg var måske nøje udvalgt af hende, men ikke af DR,« siger Kasper Baagø.

Ifølge ham var der nogenlunde ligevægt mellem de bifald, der blev givet fra publikum til de udsagn, som partilederne leverede.

»Den eneste som ikke rigtig høstede applaus var Rasmus Paludan (SK),« siger Kasper Baagø.

Pia Kjærsgaard talte til partifællerne under Europa-Parlamentsvalget 2019, søndag den 26. maj 2019.

»Der var nogle darlings derinde. Morten Østergaard (K) virkede til at være publikums yndling. Men det var ikke sådan, at der var stille, når Lars Løkke eller Søren Pape havde sagt noget.«

»I forhold til flygtninge-temaet var der størst applaus til Morten Østergaard, men Søren Pape fik med afstand det største bifald,« siger Kasper Baagø med henvisning til den situation, hvor Justitsministeren skældte ud på Rasmus Paludan for at kritisere politiet.

»Det var et ganske fremragende publikum. Jeg havde frygtet lidt, at der kunne komme fodboldstemning. Det havde været generende, hvis folk var kommet med mishagsytringer, men folk var engagerede og opførte sig pænt.«

Kasper Baagø fortæller, at han skam godt kan forstå, hvis man som tilhænger af et parti ikke mærker opbakning.

»Men prognoserne siger jo også bare, at der er flest, der har til hensigt at stemme rødt, og København består nok ikke udpræget af Dansk Folkeparti-vælgere.«